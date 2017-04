Landkreistagspräsident Bernreiter will spanische Polizei verklagen

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags und Deggendorfer Landrat, Christian Bernreiter (CSU), denkt über eine Klage gegen die spanische Polizei nach und hat aus diesem Grund auch schon einen Anwalt eingeschaltet. Das berichtet der Münchner Merkur. Der 17-jährige Sohn des Politikers, ein Fan des FC Bayern München, wurde nach Angaben seines Vaters beim Spiel des Vereins gegen Real Madrid am Dienstag, 18. April, durch Beamte mehrmals auf den Brustkorb geschlagen und leide noch immer unter Schmerzen.

Die Beamten seien in der Halbzeitpause des Viertelfinal-Rückspiels der Champions League von zwei Seiten mit Helmen und Schlagstöcken in den Fanblock des Bernabéu-Stadions eingedrungen, berichtet der 53-jährige Landkreistagspräsident. "Das Vorgehen der Polizei war brutal." Auf einmal hätten sie auf die bayerischen Fans eingeprügelt. Er habe hilflos dabei zuschauen müssen, wie sein Sohn geschlagen wurde, so Christian Bernreiter, der weiter weg stand und wegen der dichten Menschenmenge nicht zu seinem Bub durchkam.

Unterdessen hat auch Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, die Bundesregierung eingeschaltet und dazu aufgefordert, bei der spanischen Regierung offiziellen Protest gegen das Verhalten der Polizeibeamten einzulegen und Aufklärung verlangen. Man sei "entsetzt über das maßlos übertriebene Vorgehen", so Rummenige. (BSZ)

Christian Bernreiter war mit seinem Sohn gemeinsam im Stadion in Madrid. (Foto: BSZ)