Luftverschmutzung in München bleibt kontinuierlich viel zu hoch

Die Belastung mit Stickstoffdioxiden ist in München auch abseits der offiziellen Messstationen bedenklich hoch. An mindestens 15 Orten im Stadtgebiet überschreiten die Werte teils deutlich die gesetzlichen Grenzen. Das

geht aus einer Messreihe hervor, die die Umweltorganisation Green City e.V. und die Ludwig-Bölkow-

Stiftung im Herbst 2016 durchführten. Bei der Vorstellung der Ergebnisse am 24. März appellierten sie

deshalb eindringlich an die Stadt München, endlich etwas für saubere Luft zu tun.

Hintergrund: Münchner Bürger hatten vergangenes Jahr im November und Dezember die Möglichkeit, die

Stickstoffdioxid-Konzentration zwei Monate lang direkt vor ihrer Haustür mittels sogenannter

Passivsammler zu messen. Die Ludwig-Bölkow-Stiftung und Green City e.V. stellten die Messeinheiten zur Verfügung und kümmerten sich um Logistik und wissenschaftliche Auswertung. Nun liegen die Ergebnisse vor: Der gesetzliche Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde an 15 Messpunkten überschritten. Dazu gehören neben Stellen an vielbefahrenen Straßen wie dem Mittleren Ring, Altstadtring, der Einstein- oder Schleißheimer Straße auch Bereiche in reinen Wohngebieten.

Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation

(WHO) einen Grenzwert von lediglich 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. Nur bei einer Stickstoffdioxid-

Konzentration unterhalb dieser Schwelle ist mit wenig bis keinen gesundheitlichen Auswirkungen wie Herz-

Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen zu rechnen. Hauptverursacher ist laut Umweltbundesamt der Straßenverkehr und hier insbesondere die Abgase von Dieselkraftfahrzeugen. (BSZ)