Mehr ÖPNV, weniger Autos

Stand in den vergangenen beiden Jahren noch die Flüchtlingskrise mit ihren Folgen im Mittelpunkt der Verbandstagungen des Bayerischen Städtetags, so kehrt heuer wieder ein Stück politischer Normalität in die Kommunen ein. "Mobilität und Stadtentwicklung" lautet das Motto der zweitägigen Veranstaltung in Rosenheim. Außerdem wählt sich die Oberbürgermeister einen neuen Chef.

Im Hintergrund wabert aber auch hier ein drohendes Szenario: ein mögliches Dieselverbot durch die Stadtverwaltungen, weil die Luft vor allem in den Innenstädten immer schlechter wird und die Kommunen im Sinne des Gesundheitsschutzes ihrer Bürger zur Reinhaltung verpflichtet sind. Konkret dazu wollen sich die Rathauschefs der großen Städte morgen auch noch mal mit Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer zusammensetzen.

Nervige Kurierdienste parken immer öfter in der zweiten Reihe

Problematisch für die Mobilität wird auch das rasante Wachstum der Städte, vor allem jener im Süden des Freistaats. "Immer mehr Menschen pendeln, Güter werden immer häufiger Just-in-Time zur Produktionsstätten transportiert und vor allem durch den boomenden Online-Handel wächst der Lieferverkehr mit Kurierdiensten, immer mehr Kleintransporter parken in der zweiten Reihe", klagt Ulrich Maly (SPD), OB von Nürnberg und Vorsitzender des Städtetags.

Die Städte wollen da jetzt gegensteuern, "die autogerechte Stadt hat ausgedient", so Maly. Verkehrs- und Stadtplanung müssten künftig stärker aufeinander abgestimmt werden, der öffentliche Raum mehr "auf die unterschiedlichen Nutzerinteressen effizient aufgeteilt werden". Die Bürger sollen, ergänzt sein Vize, der Dingolfinger Bürgermeister Josef Pellkofer (FW), noch stärker dazu motiviert werden, auf den ÖPNV umzusteigen.

Der künftige Vorsitzende will sein Parteiamt erst mal behalten

Vom Freistaat erwarten sich die Kommunen hier künftig mehr finanzielle Unterstützung: sowohl beim Bau zusätzlicher Verkehrswege wie bei der technischen Umrüstung von Verbrennungsmotoren auf E-Fahrzeuge. Beim Bau der für diese notwendigen weiteren Ladestationen soll die Wirtschaft stärker in die Pflicht genommen werden. "Das ist keine Aufgabe der Städte", sagt Pellkofer.

Für den 56-jährigen Ulrich Maly wird es nach sechs Jahren die letzte Vollversammlung als Vorsitzende. Gemäß der Absprachen zwischen den beiden großen Parteien wechselt die Führung des Städtetags nun wieder zur CSU. Heute wird der Augsburger OB Kurt Gribl - er ist auch stellvertretender Parteichef - zu seinem Nachfolger gewählt. Dieses Amt möchte der 52-Jährige vorerst auch beibehalten.

(André Paul)