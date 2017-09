Nationalpark-Frust in Bayern

Erich Geis ist unzufrieden. Seit vielen Jahrzehnten wählt er die CSU, ist seit 45 Jahren CSU-Mitglied und kann Horst Seehofer eigentlich gut leiden. Doch im Moment ist er wütend. Der Unterfranke kann nicht verstehen, dass der Spessart als möglicher dritter Nationalpark in Bayern nicht mehr im Rennen ist. "Das war für die Region ein äußerst sinnvolles Projekt", sagt der 67- Jährige. Das Aus für den Spessart, schreibt er vor allem einem CSU-Landtagspolitiker aus der Region zu, der - entgegen der Parteilinie - massiv Front dagegen gemacht habe. "Bei der Nationalpark-Debatte habe ich den Glauben an die Politik verloren", sagt der 67-Jährige.



Ähnlich, wenn auch mit anderer Perspektive, geht es Hans Kober aus der Rhön. Er ist Waldbesitzer und findet es gar nicht gut, dass seine Region neben den Donau-Auen in die engere Auswahl für den dritten bayerischen Nationalpark gekommen ist. "Vielen von uns stinkt das schon gewaltig", bekräftigt der Franke. Und ja, das werde ihn auch am 24. September beeinflussen. "Das zweite Kreuz geht wahrscheinlich woanders hin."





Lokale Ärgernisse



Lokale Ärgernisse wie die Nationalpark-Debatte in Bayern gibt es vielerorts. Aber können solche Entscheidungen im Kleinen sich im Großen auswirken? Politikwissenschaftler Thomas Leuerer von der Universität Würzburg sieht das nicht so. "Ich denke, dass in dieser Richtung kaum Einfluss auftreten dürfte." Zwar sei der Effekt bekannt, dass Wähler eine Landtagswahl nutzen, um die Bundesregierung abzustrafen, und damit eigentlich das falsche Ziel treffen. Aber: "Fragen wie Nationalparks sind durch die regionale Begrenzung nur von entsprechend begrenzter Reichweite."



Geringfügige Veränderungen in der bundespolitischen Landschaft seien dennoch möglich, so der Politikwissenschaftler. "Vorstellbar wäre, dass ein Direktkandidat sich im Wahlkreis in einer "Nationalpark"-ähnlichen Frage gegen die Mehrheit stellt und durch eine solche Haltung das Mandat verliert. Das würde aber im Bundestag nur einen Sitz von derzeit 630 ausmachen und nur in Extremsituationen wahlentscheidend sein." Eine Bundestagswahl wäre für solche Probleme deshalb der schwerfälligste und langsamste Weg, erläutert der Würzburger Politik-Experte. "Es sei denn, man möchte gewisse Fragen grundsätzlich geklärt sehen."





Bürger gegen Regierung



Die bessere Wahl für die, die mit der Politik in ihrer Region unzufrieden sind, sind deshalb Kommunal- und Landtagswahlen - oder auch Bürgerentscheide. "Vor allem in Bayern gibt es Elemente der direkten Demokratie in Form von Volks- und Bürgerbegehren, in denen schon vielfach lokale und regionale Themen durch die Bürger in einer Art und Weise entschieden wurden, die den jeweiligen Regierungen zuwiderliefen", sagt Leuerer dazu.



Der nächste bayerische Landtag wird 2018 gewählt. Die Debatte um den Nationalpark dürfte bis dahin immer wieder aufflammen. Im Juni 2017 war eine endgültige Standortentscheidung mit der Vorfestlegung auf die Rhön und die Donau-Auen zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Ob es noch vor der Landtagswahl im Herbst ein endgültiges Votum geben wird, ist unklar.

Das langjährige CSU-Mitglied Erich Geis sucht indes auf einer Wahlkampf-Veranstaltung im unterfränkischen Lohr am Main das Wort mit Horst Seehofer. Ganz unverblümt fragt er den CSU-Parteichef nach einem kurzen Gespräch: "Soll ich jetzt nach 45 Jahren in der CSU bleiben?" Die Antwort des bayerischen Ministerpräsidenten ist kurz und deutlich: "Sie sollen bleiben!"

