Neue Kleider fürs Personal von Kloster Seeon

Verschmitzt steckt Alexander Wandinger den Florring auf den Finger, der sich ihm entgegenstreckt. „Bin ich jetzt verheiratet?“, lacht Jennifer Osteadal, die im Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern Hotelfachfrau lernt. „Na klar!“, gibt Wandinger zurück.



Der sogenannte Florring ist das I-Tüpfelchen der neuen Arbeitskleidung in Kloster Seeon. Er wird künftig das Halstuch – den „Flor“– zusammenhalten, mit dem alle Mitarbeiter ausgestattet wurden. In kräftigen Farben von rosa bis grün leuchten die Tücher und harmonieren mit den schimmernden Westen und Spenzern. Dazu kommen schwarze und blaue Jeans, weiße Hemden und graue Trachtenjacken für die Männer sowie schwarze Jeans und Röcke, weiße Blusen und ebenfalls graue Trachtenjacken für die Frauen.



Alexander Wandinger, der Leiter des Trachten-Informationszentrums des Bezirks Oberbayern in Benediktbeuern, ist für einen ganzen Tag nach Seeon gekommen, um die Anprobe zu begleiten. In einem Tagungsraum hängen rund 50 Kleidersäcke, in denen jeweils ein komplettes Outfit auf die neuen Träger wartet. Und in einer Ecke wurde extra eine Umkleidekabine aufgebaut. Perfekte Organisation also, wie es sich für ein erstklassiges Tagungshotel gehört.

Jedes Jahr im Januar ist das Personal auch im TV zu sehen





Dem Leiter von Kloster Seeon, Gerald Schölzel, war es seit seinem Amtsbeginn vor rund zwei Jahren ein Anliegen, seine Mitarbeiter neu auszustaffieren. Umso mehr, seit sich vor zwei Jahren die CSU-Bundestagsfraktion Kloster Seeon als neuen Ort für ihre Winterklausur ausgesucht hat und das Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks seither jeden Januar durch alle Medien geht. Für Schölzel ein willkommener Anlass, um Kontakt zu Alexander Wandinger aufzunehmen, damit der Trachtenfachmann ihm bei der Suche nach einer neuen Dienstkleidung hilft.



Die Anforderungen waren hoch. Die Sachen sollten dem Charakter des Hauses und der Region entsprechen, eine hohe Qualität aufweisen, zeitgemäß und funktionell sein und auch den künftigen Trägern zusagen. „Wichtig war: Wir wollten weder eine beliebige Dienstuniform noch ein verkitschtes Oktoberfest-Outfit, sondern eine zeitgemäße Kleidung mit Trachten-Anklängen, die den Anforderungen eines Hotelbetriebs entspricht“, bringt es Wandinger auf den Punkt.



Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jennifer Osteadal schlüpft in die graue Jacke, auf deren Seitentasche dezent das Logo des Bezirks Oberbayern angebracht ist. Sie dreht sich vor dem Spiegel. „Schaut super aus“, findet sie. Und Alexander Wandinger kann ihr da nur begeistert zustimmen. (Ulrike Grassl)



