Neue Steuern versus Steuererleichterungen

Nicht nur in großen Städten, sondern auch in den kleinen Gemeinden des Freistaats fehlt es inzwischen an Wohnungen. Auf das Problem reagieren der Bayerische Städtetag und der Bayerische Gemeindetag allerdings unterschiedlich.

Gemeindetagspräsident Uwe Brandl (CSU) forderte kürzlich, über die Wiedereinführung der in den 1960er Jahren abgeschafften Baulandsteuer für von den Kommunen ausgewiesenes, aber aus diversen Gründen - beispielsweise aus Preisspekulationen - nachzudenken (BSZ Online vom 1. Februar 2017). Sein Kollege Ulrich Maly (SPD), der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, möchte statt dessen die Grundstückseigner mit steuerlichen Erleichterungen locken.

Maly schlägt vor, dass Landwirte zeitlich befristet eine steuerliche Ermäßigung für Grundstücksveräußerungen an Städte und Gemeinden erhalten: Erzielt ein Bauer Einnahmen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit aufgrund einer Veräußerung von Grundstücken an die Gemeinde, müssen die Reinvestitionsmöglichkeiten (laut Paragraph 6b Einkommensteuergesetz EStG) erweitert und zeitlich befristete Steuervergünstigungen gewährt werden.

Staatsregierung soll Pläne in Berlin vorantreiben

"Und es muss ein Grundfreibetrag zweckgebunden für Grundstücksveräußerungen an Städte und Gemeinden sowie deren kommunale Wohnungsunternehmen für den Mietwohnungsbau geschaffen werden, der das Baugrundstück für das mehrgeschossige Wohnhaus und die erforderliche Infrastruktur, Ausgleichsflächen für Natur- und Landschaftsschutz sowie für den Flächenerwerb zum Hochwasserschutz umfasst", fügt Maly hinzu.

Gemeinde- wie Städtetag haben sich nun an die bayerische Staatsregierung gewandt, dass diese sich beim Bund für entsprechende Gesetzesänderungen stark macht. Für beide Ideen dürften die Chancen aber eher durchwachsen sein: Bei Brandls Vorschlag könnte die Staatsregierung zögern, weil Steuererhöhungen in einem Wahljahr nie gut ankommen beim Bürger. Gegen Malys Vorschlag wiederum könnte man einwenden, dass dies eine ungerechte steuerliche Bevorzung der Landwirte darstelle, wogegen mit Sicherheit jemand klagen würde. (André Paul)