Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Gemeinderäte sind erstens überaltert und zweitens voller Männer – gegen diesen Befund möchte ein bundesweites Projekt des Helene-Weber-Kollegs mit Unterstützung des Bundesfamilienministeriums vorgehen: Erfahrene Kommunalpolitikerinnen helfen jungen Frauen beim Weg in die örtliche Politik. Pilotregion in Bayern ist der Kreis Schweinfurt. Mit dabei: die 18-jährige Anna Krause.

BSZ: Frau Krause, was hat Sie gereizt, am Mentoring-Programm des Helene-Weber-Kollegs teilzunehmen?

Krause: Mir hat besonders die konkrete, praktische Hilfe gefallen und dass man da nicht nur theoretisch belehrt wird. Ich habe mit meiner Mentorin zusammen eine Strategie erarbeitet für mein Ziel, bei der nächsten Wahl ein kommunalpolitisches Mandat zu erringen.



BSZ: Wie sind Sie beide zusammengekommen?

Krause: Ich habe, wie alle Teilnehmerinnen, ein Bewerbungsschreiben eingereicht und darin meine Präferenzen angegeben: Ob die Mentorin selbst ein Mandat hat, ob sie einer bestimmten Partei angehören soll oder auch Parteien ausscheiden, in welchem Politikbereich sie schwerpunktmäßig tätig ist. Die Mentorinnen wiederum haben auch solche Schreiben eingereicht, das wurde dann von den Organisatoren abgeglichen und die besten Tandems zusammengebracht.



BSZ: Und, sind Sie zufrieden?

Krause: Ja, sehr, wir passen gut zusammen. Meine Mentorin ist noch jünger, Anfang 30, parteilos, und als ehrenamtliches Mitglied in einem Gemeinderat tätig.



BSZ: Sie selbst sind Mitglied der Grünen – hätten Sie auch eine CSUlerin als Mentorin akzeptiert?

Krause: Eine Mitgliedschaft in der CSU wäre für mich nicht von vornherein ein Ausschlusskriterium gewesen, wenn es persönlich und inhaltlich gepasst hätte. Nur wenn man merkt, dass da vieles von den Überzeugungen her nicht zusammenpasst, dann geht es natürlich nicht.



BSZ: Ihre Mentorin steht selbst allerdings auch noch eher am Anfang der politischen Laufbahn – warum nicht lieber eine wirklich altgediente Häsin, die alle Tricks und Kniffe kennt?

Krause: Ich glaube nicht, dass ihre Jugend ein Nachteil für unsere Zusammenarbeit ist. Sie ist schon sehr jung in die Kommunalpolitik eingestiegen, da war sie nicht viel älter als ich jetzt. Und sie kann mir die Probleme der Kommunalpolitik speziell aus dem Blickwinkel einer jungen Frau schildern, gerade die werden ja von den altgedienten männlichen Kollegen gern mal unterschätzt.



BSZ: Inwieweit tun mehr Frauen denn in der Kommunalpolitik Not, was würde sich verbessern?

Krause: Nun zunächst stellen wir ja die Hälfte der Bevölkerung – das sollte sich auch in den politischen Institutionen und Volksvertretungen wiederspiegeln. Bei uns im Ort etwa sind von 16 Gemeinderäten nur zwei weiblich. Ein Kommunalparlament voller älterer Männer repräsentiert nicht die gesamte Wählerschaft. Und ich glaube, dass Frauen bei vielen Themen – auch bei den eher „harten“ wie Finanzen oder innere Sicherheit – stärker den sozialen Aspekt im Auge haben.



BSZ: Sind verpflichtende Quoten – und nicht nur freiwillige wie bei Ihrer Partei – für alle Listen bei Kommunalwahlen eine gute Idee?

Krause: Ich finde sie nicht schlecht und würde es begrüßen. Häufig gibt es nämlich gar keine andere Chance, da blockieren Männerbünde – und zwar nicht nur in der CSU, auch in anderen Parteien – gern mal den Aufstieg von Frauen. Manchmal hat man den Eindruck, da werden Posten und Mandate vom Vater auf den Sohn weitergegeben wie früher der Bauernhof. Es müssen ja nicht gleich verpflichtend 50 Prozent der zu vergebenden Sitze an Frauen gehen.



BSZ: Wie lautet denn Ihr konkretes kommunalpolitisches Karriereziel?

Krause: Ich möchte mich zur Kommunalwahl 2020 um ein Mandat für den Kreistag des Landkreises Schweinfurt bewerben.



BSZ: Gleich der Kreistag – warum nicht erst mal eine Nummer kleiner beim Gemeinderat anfangen?

Krause: Das würde ich theoretisch schon gern, aber das ließe sich schlechter mit meinem Studium vereinbaren. Ich studiere an der Katholischen Universität Eichstätt, das ist ja etwas weiter weg von Schweinfurt. Die Sitzungen des Kreistags dauern, nach allem was ich bisher weiß, zwar immer deutlich länger – aber sie finden in der Regel nur einmal im Monat statt. Der Gemeinderat tagt zwar meist etwas kürzer – aber eben viel häufiger.



BSZ: Beides ist noch eine Weile hin.

Krause: Stimmt – aber ich bereite mich darauf vor, indem ich mich nächstes Jahr bereits für die Wahlen zum bayerischen Landtag aufstellen lasse.



BSZ: Respekt!

Krause: (lacht) Ich weiß, dass meine Chancen auf ein Mandat mit dann gerade mal 19 Jahren sehr gering sind – aber es geht mir ja auch vor allem darum, praktische Wahlkampferfahrungen zu sammeln, den politischen Wettbewerb kennenzulernen. Dadurch könnte ich dann bei meinem eigentlichen Ziel 2020 bessere Chancen haben.



BSZ: Sie sind sehr jung bereits Parteimitglied geworden. Aber in der Kommunalpolitik kommt es ja nicht auf die Parteizugehörigkeit an.

Krause: Stimmt, es kann sogar auch von Vorteil sein, keiner Partei anzugehören in einem Gemeinderat oder Kreistag – gerade angesichts des oft praktizierten Fraktionszwangs. Aber ich bin bei den Grünen eingetreten, weil ich allgemein von deren politischen Zielen überzeugt bin – und bestimmt nicht, um bessere Karrierechancen in der Kommunalpolitik zu haben! Speziell in Bayern und auf dem Land, wo ich herkomme, gebe es dafür ja bekanntlich auch geeignetere Parteien (lacht).



BSZ: Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund: Um etwa im ländlichen Unterfranken politisch voranzukommen, wäre eine Mitgliedschaft bei der CSU oder den Freien Wählern sicher förderlicher, oder?

Krause: Vielleicht – wobei wir in der Gemeinde Sennfeld schon eine Ausnahme darstellen. Von unseren 16 Gemeinderatsmitgliedern sind immerhin drei bei den Grünen, das spiegelt in etwa unseren Wähleranteil auf Landesebene wider. Aber Sie haben Recht, gerade auf dem Land in Bayern sind die Strukturen noch immer so, dass vor allem die CSU davon profitiert. Die Grünen können dann punkten, wenn sie konkrete Erfolge vor Ort vorweisen können – bei uns beispielsweise der Kampf gegen das nahe Atomkraftwerk Grafenrheinfeld, das jetzt endlich abgeschaltet wurde.



BSZ: Wären Umweltfragen dann auch Ihr Schwerpunkt im Kreistag?

Krause: Auch, gern. Aber wenn ich die Chance habe, möchte ich mich vor allem auf Sozial- und Bildungsthemen konzentrieren. Ich studiere Lehramt für Gymnasien, Mathematik und Schulpsychologie, da kenne ich mich inzwischen etwas aus. Viele Gemeinden bei uns kämpfen derzeit um den Erhalt der Mittelschulen, der Landkreis kann da unterstützend wirken – beispielsweise bei der Bildung von Schulverbünden. Und mich beschäftigt das Thema Bildungsintegration von Flüchtlingen, wir haben hier in der Nähe ja eine Erstaufnahmeeinrichtung. Auch die Probleme des öffentlichen Nahverkehrs bei uns in der Region finde ich ein wichtiges Thema.

(Interview: André Paul)

Foto (BSZ): Studentin Anna Krause (18) aus Sennfeld im Landkreis Schweinfurt nimmt am Mentoringprogramm teil.