Nummer gegen Kummer

Wie stellt man einen Maibaum juristisch korrekt auf? Wie transportiert man Reitpferde? Was ist der Unterschied zwischen Böller- und Gebirgsschützen? Solche Fragen plagen Ehrenamtliche im Freistaat. Seit einem Jahr helfen Juristen aus der bayerischen Staatskanzlei, die Probleme über das „Sorgentelefon Ehrenamt“ zu lösen. Seit der Freischaltung am 30. September 2016 gab es bereits um die 450 Anrufe und 240 Mails unter der Telefonnummer 089/12 22 212.



Die Anfragen betrafen die Themen Hygiene, Lebensmittelsicherheit, Jugendschutz und Ehrenamtsversicherung. Besonders im Sommer, als ein großer Teil der Vereine feiern wollte, klingelte das Sorgentelefon häufig. Allein im Monat Mai riefen 84 Menschen an, weil sie nicht genau wussten, welche Vorschiften bei der Ausrichtung einer Feier greifen.

Vereine haben Angst vor bürokratischen Hürden



„Viele Verantwortliche in Vereinen scheuen davor zurück, eine Feier zu organisieren, weil sie Angst vor bürokratischen Hürden haben und davor, rechtlich irgendetwas falsch zu machen“, meint Natascha Grünpete, Pressesprecherin der bayerischen Staatskanzlei. Mitarbeiter der Servicestelle der Staatskanzlei sowie Juristen aus den einzlenen Fachreferat versuchten in den vergangenen zwölf Monaten über das Sorgentelefon, Ängste zu nehmen.



Das Team umfasst zehn Personen. Fragen konkret zu Vereinsfeiern werden in aller Regel direkt beantwortet. Tauchen Fragen ganz allgemein zum Ehrenamt auf, was ja in die Zuständigkeit des Sozialministeriums oder, bei Steuerfragen, in die des Finanzministeriums fällt, wird an die zuständigen Behörden verwiesen.



Mitunter wurden auch recht kuriose Fragen gestellt. So erkundigte sich eine Freiwillige Feuerwehr, was sie hinsichtlich des Brandschutzes beim Aufstellen eines Grills für das Sommerfest beachten müsse. Wäre ja auch wirklich peinlich, wenn es ausgerechnet beim Feuerwehrfest durch einen falsch gehandhabten Grill zum Brand käme. „Das Sorgentelefon wird gut angenommen“, konstatiert Grünpeter. Wobei der Bekanntheitsgrad durchaus noch gesteigert werden könne. Denn noch immer weiß nicht jeder Verband, dass der Freistaat ein Sorgentelefon für Ehrenamtliche eingerichtet hat.





Arbeit wird häufig unnötig durch Gaffer erschwert



„Bei uns im Bayerischen Ruderverband war das Sorgentelefon Ehrenamt bisher nicht bekannt“, erklärt zum Beispiel Geschäftsstellenleiterin Heidrun Lehmacher auf Nachfrage. Die Rudervereine hätten in den letzten Jahren aber auch nicht rückgemeldet, dass es schwierige bürokratische Vorgaben im Kontext von Vereinsfesten gegeben hätte.



Beim Landesfeuerwehrverband hingegen weiß man, dass das „Sorgentelefon“ existiert. „Wir können jedoch nicht sagen, ob und in welchem Umfang es von unseren Feuerwehrvereinen genutzt wird“, so Geschäftsführer Uwe Peetz. Nach seiner Einschätzung ist „Bürokratie“ nicht das große Problem der Freiwilligen Feuerwehren. Da gäbe es ganz andere Schwierigkeiten: „Unsere ehrenamtliche Arbeit wird leider in vielen Fällen noch immer durch Gaffer völlig unnötig erschwert.“





Auslöser war Hickhack um Maibaum-Transporte



Das Sorgentelefon geht zurück auf eine Initiative von Marcel Huber (CSU). Der Leiter der Staatskanzlei versucht seit Jahren schon, das Ehrenamt mit Runden Tischen von den Fesseln der Bürokratie zu befreien. Dabei setzt er sich mit Vertretern aller großen Verbände zusammen – vom Trachtenverband bis hin zu Wohlfahrtsverbänden und Sportvereinen. Huber hört sich an, wo der Schuh drückt, und versuchte, pragmatische Lösungen zu finden. Auf seine Initiative hin wurden erste Projekte zum Abbau der Bürokratie gestartet.



Das Ganze begann im Mai 2016, als die Transporte für die Maibäume erleichtert wurden. Werden die Straßen vor und hinter dem Traktorgespann von Polizisten, Feuerwehrlern oder Mitgliedern des Technischen Hilfswerks freigehalten, bedarf es seither keiner Genehmigung mehr. Davor mussten Maibaum-Transporte zwei Wochen im Voraus angemeldet werden – auch wenn es nach traditioneller bayerischer Art darum gegangen war, einen Maibaum des Nachts heimlich zu klauen. „Sich das Stehlen erlauben zu lassen, ist in der Praxis immer schwierig gewesen“, bemerkt dazu Natascha Grünpeter.



Heuer im Mai wurde als vorerst letzter Baustein der Ehrenamtsoffensive der Leitfaden für Vereinsfeiern veröffentlicht. Der listet auf, was man als Ehrenamtler bei der Durchführung von Feiern zu beachten hat. Das reicht von „A“ wie „Alkoholausschank“ über „K“ wie Kinderhüpfburg bis „Z“ wie „Feiern im Zelt“. Das Sorgentelefon geht laut Grünpeter mit dem Leitfaden Hand in Hand. Fragen, die häufig über das Telefon gestellt werden und noch nicht im Leitfaden abgehandelt sind, werden dort bei der nächsten Auflage eingearbeitet. Grünpeter: „Das Ehrenamtstelefon ist für uns damit auch ein Seismograf.“ (Pat Christ)