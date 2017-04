Pfaffenhofens Landrat Martin Wolf (CSU) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der Pfaffenhofener Landrat Martin Wolf (CSU) ist am Sonntag, 2. April 2017, mit seinem Motorrad schwer verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf der A99 an der Ausfahrt München-Neuherberg. Laut Mitteilung der Polizei war der 61-Jährige mit seiner Honda gegen 12 Uhr auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle unterwegs, als eine 63-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Landkreis München ihn mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache erfasste. Zuerst hatte der Ingolstädter Donaukurier darüber berichtet.

Der Politiker erlitt schwerste Kopfverletzungen und mehrere komplizierte Knochenbrüche und musste mit dem Hubschrauber in eine Münchner Klinik gefolgen werden. Am gestrigen Abend befand sich Wolf zwischenzeitlich noch in Lebensgefahr, inzwischen ist sein gesundheitlicher Zustand nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern aber stabil. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft München schaltete einen Sachverständigen zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein. Die Unfallstelle war bis zirka 15.30 Uhr gesperrt.

Anfang Mai muss er sich der Wiederwahl stellen

Martin Wolf ist seit dem Jahr 2011 Landrat des Landkreises Pfaffenhofen. Am Sonntag, 7. Mai 2017, muss er sich der Wiederwahl stellen. Bislang gelten seine beiden Herausforderer von den Grünen beziehungsweise von der FDP als weitgehend chancenlos. Der Kommunalpolitiker, der vor seiner Wahl als Büroleiter des bayerischen Landwirtschaftsministers tätig war, ist als leidenschaftlicher, aber erfahrener und besonnener Biker bekannt. Bis auf Weiteres führt der Zweite Landrat Anton Westner (CSU) nun die Amtsgeschäfte in der Kreisverwaltung. (APL)