Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Das Allgäu wird philosophisch! Von Mittwoch, 21., bis Sonntag, 25. Juni 2017 findet das erste "Philosophiefestival" in den Allgäuer Alpen - konkret in der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal - unter dem Motto Philosophieren „Im Tal und auf der Höh´“ statt. "Im Rahmen von Seminaren, Vorträgen, Impulsreferaten sowie Diskussionen wird rund um dieses Kernthema in entspannter und zugleich inspirierender Atmosphäre der Allgäuer Alpen philosophiert", so Mit-Organisator Hans Joas, Professor aus Hamburg. Veranstalter ist der erst kürzlich gegründete Verein "Philosophie in den Allgäuer Alpen" mit Sitz in Kempten. In den urbanen Regionen seien solche Termine schon häufiger, der ländliche Raum dürfe aber nicht zurückstehen.

Sinnstiftung und Wertevermittlung

Mit dem Festival "soll nicht nur den Menschen in der südlichsten Region Schwabens und dem angrenzenden Österreich eine Möglichkeit der Begegnung mit der Philosophie ermöglicht werden, sondern es soll auch den Besuchern der Urlaubsregion eine neue Plattform eröffnet werden, auf der sie Fragen der Sinnstiftung wie der Wertevermittlung stellen und neue, aktuelle Antworten darauf kennenlernen und erörtern können", erläutert der Professor das Konzept. "Dabei geht es auch darum, einen Vermittlungsdienst zu leisten, mit dem philosophisches Denken aus den akademischen Höhen der Universitäten, Akademien und Fachpublikationen für Menschen, die im Alltagsleben stehen, zugänglich gemacht wird." (BSZ)