Städtetag: Gribl folgt Maly

Der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) soll im Sommer dieses Jahres neuer Vorsitzender des Bayerischen Städetatgs werden. Die Wahl ist für die Jahreshauptversammlung des kommunalen Spitzenverbands am 12. und 13. Juli 2017 in Rosenheim geplant - und dürfte reine Formsache werden. Genau wie bei der Bundespräsidentenwahl haben CSU und SPD hinter den Kulissen längst alles abgesprochen. Und anders als bei der im Februar anstehenden Wahlfarce des derzeitigen Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeiner (SPD) zum neuen Staatsoberhaupt gibt es nach derzeitigem Stand der Dinge nicht mal einen Zählkandidaten gegen den 52-jährigen Gribl. Aller Voraussicht nach wird er den derzeitigen Amtsinhaber, den sozialdemokratischen Nürnberger OB Ulrich Maly (56), ablösen.

Hintergrund: Der Vorsitz des Städtetags wechselt turnusgemäß zwischen der Gruppe der sozialdemokratischen, christsozialen und übrigen Bürgermeister. Wobei sich natürlich darüber streiten ließe, warum die ziemlich heterogene "dritte Gruppe" alle übrigen Parteien - also neben den Freien Wählern auch die Grünen und die diversen Kleinparteien (ÖDP, Bayernpartei, Linke etc.) - subsumiert, wo doch allein die FW bereits mehr kommunale Mandatsträger im Freistaat aufweisen als die Sozialdemokraten. Es gabe auch immer wieder Anläufe, dass zu ändern, die aber von Schwarzen und Roten mit ihrer institutionellen Mehrheit in den Gremien schon im Vorfeld erfolgreich abgeschmettert wurden.

Seit 2015 auch stellvertretender CSU-Vorsitzender

Maly führt den Städetag seit sechs Jahren, als Nachfolger des früheren Regensburger Oberbürgermeisters Hans Schaidinger. Eigentlich hätte er nach der etwas komplizierten Machtarithmetik des Städtetags nur für drei Jahre amtieren dürfen, also bis 2014. Doch bei der Wahl vor drei Jahren stimmten auch die Vertreter der "Dritten Gruppe" für den populären Nürnberger. Der Fairness halber muss man aber auch zugestehen, dass unter den kommunalpolitischen Schwergewichten - also den OB's der acht bayerischen Großstädte mit mehr als 100 000 Einwohnern - derzeit ausschließlich solche mit schwarzem oder rotem Parteibuch sind.

Und nun also Gribl, der momentan bereits als Stellvertreter von May wirkt. Für den Augsburger setzt sich damit eine durchaus beachtliche Karriere fort. Sie begann, als er - damals noch parteilos, aber auf CSU-Ticket - im Mai 2008 den eigentlich als Favoriten geltenden Amtsinhaber Paul Wengert in der Stichwahl besiegte. Zunächst rumpelte es dann etwas politisch in der Leitung der Fuggerstadt. Der Polit-Neuling Gribl versah sein Amt zwar kompetent, hatte aber einige Probleme, seine ziemlich bunte Rathaus-Koalition in den Griff zu bekommen. Was inzwischen aber behoben ist, 2014 wurde er denn auch im Amt bestätigt. (André Paul)

Und auch eine - langfristige - Laufbahn in der Landespolitik scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Immerhin amtiert der Volljurist Kurt Gribl seit Herbst 2015 auch als einer der stellvertretenden CSU-Vorsitzenden - auf ausdrücklichen Wunsch von Parteichef Horst Seehofer, der mit dem in zweiter Ehe verheirateten Vater von drei Kindern auch die eher liberale, großstädtische Klientel für die Partei mit abgedeckt sieht. Ob Gribl nach seiner Wahl dieses Amt behält, bleibt abzuwarten. Formal wäre es zwar erlaubt, es widerspricht aber guter Tradition, dass sich der zur parteipolitischen Neutralität verpflichtete Städtetagschef so intensiv im eigenen Lager engagiert. (André Paul)