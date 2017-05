Umstrittene Lebendfallen im Kampf gegen Sau-Plage

Das Schwarzwild fühlt sich in bayerischen Wäldern sauwohl. Vielen Jäger und Bauern stinkt das. Im Landkreis Cham greift man deshalb auf eine umstrittene Jagdmethode zurück: Lebendfallen.



In den weitläufigen Wäldern an der Grenze zu Tschechien ist derzeit besonders viel Schwarzwild unterwegs. Das bayerisch-böhmische Grenzgebiet ist dünn besiedelt und wird zwischen den Waldgebieten landschaftlich intensiv genutzt: beste Bedingungen also für die Schwarzkittel, die in den ausgedehnten Mais- und Rapsfeldern kaum auszumachen sind.



Genaue Zahlen kann Robert Schinabeck, Leiter der Unteren Jagdbehörde im Landkreis Cham, nicht nennen. Aber einige Tausend werden es schon sein. Im gesamten Freistaat sind die Schwarzwildbestände deutlich gestiegen. Auch im Landkreis Cham, bestätigt ein Sprecher des Landratsamts.



Wenige Tiere können innerhalb einer Nacht einen ganzen Acker umpflügen. Um die Schäden für Landwirte, Grünanlagen und manchmal auch Golfplatzbetreiber gering zu halten, hat der Landkreis Cham nun 13 Saufänge in zwölf von 320 Jagdrevieren genehmigt – unter Auflagen. Eine davon: Der Jäger muss sofort per Mobilfunk benachrichtigt werden, wenn die Falltür den Saufang auslöst. So soll verhindert werden, dass die Tiere in Panik geraten. Die Ausnahmegenehmigung wird für drei Jahre erteilt, kann aber jederzeit rückgängig gemacht werden.





Erlaubt nur in Ausnahmefällen: etwa bei einem Seuchen-Ausbruch



Der „Saufang“ ist in Bayern eigentlich verboten und bei Jägern hoch umstritten. Er darf nur in Ausnahmefällen genehmigt werden: wenn laut Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes „ein vernünftiger Grund besteht“. Ein solcher Grund wäre etwa der Ausbruch einer Tierseuche. „In solchen Fällen darf das Schwarzwild nicht bewegt werden“, erklärt Jürgen Vocke, Präsident des Bayerischen Jagdverbandes (BJV). Das soll verhindern, dass die Seuche weiter um sich greift. Gängige Jagdmethoden wie die Ansitz- Drück- oder Erntejagd sind deshalb nicht möglich. „Mit Jagen das gar nichts tun.“



Und so funktioniert es: Die Tiere werden mit Futter, in etwa fünf Meter lange, drei Meter breite und mindestens 1,80 Meter hohe Holzboxen gelockt. Getötet wird in der Box. Frischlinge werden vorher in Auffangbehälter entlassen und anderenorts erledigt. „Die überwiegende Zahl der Jäger lehnt diese Methode deshalb aus Tierschutzgründen entschieden ab“, sagt Vocke. Man könne sie „doch nicht aus Bequemlichkeit einsetzen“.



Ein Indikator für die Wildsaubestände ist die sogenannte Schwarzwildstrecke – also die Zahl der von Jägern erlegten Tiere. Waren es im Jahr 2000 noch weniger als 500, so kamen nach Angaben der Unteren Jagdbehörde Cham im Jahr 2016 insgesamt 1571 Tiere zusammen. Die Population unterliegt großen Schwankungen. Im Vergleich: Zwischen 2012 und 2014 war die Zahl der Tiere um mehr als 750 gestiegen. 2015 sank sie um mehr als 400 Tiere. Im folgenden Jahr stieg sie erneut um rund 630.





Die Unterfranken setzen auf ein anderes Konzept



Anders sieht die Situation im Nachbarlandkreis Freyung-Grafenau (ohne Nationalpark) aus. In drei Jahren (2013 bis 2015) erlegten Jäger hier nur 1000 Wildschweine. Im Raum Neustadt an der Waldnaab waren es zwischen 2013 und 2016 rund 1260 bis 1900 Schwarzkittel. Von einer generellen „Wildschweinplage“ mag daher in Bayerns Landratsämter niemand sprechen. Vielmehr gehe es darum, „den in manchen Bereichen zu hohen Schwarzwildbestand mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu reduzieren“, so ein Sprecher im Landratsamt Cham.



Am Beispiel Unterfranken wird deutlich: Es geht auch ohne Saufang. „Wir sprechen im Raum Bad Kissingen von 5000 bis 6000 Tieren in einer Schwarzwildstrecke. Das ist ein Drittel der Gesamtstrecke in Bayern“, sagt Rainer Landgraf, Schwarzwildberater für Unterfranken und Gründer des dortigen Schwarzwildrings. Er bezweifelt genau wie Vocke, dass es sich in Ostbayern um eine Ausnahmesituation handelt. „Wer die Verhältnisse kennt, der hat auch kaum Schäden“, sagt er. Sein Modell: „Saubere Ernten und ein sinnvolles Jagdintervall – auch im Winter, wenn keiner raus will.“ (Flora Jädicke)