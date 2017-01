Verhafteter Regensburger OB Wolbergs: Landesanwaltschaft prüft Dienstenthebung

Die Landesanwaltschaft prüft eine Dienstenthebung des verhafteten Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs (SPD). Gesetzt den Fall, würde auch ein Teil seiner Dienstbezüge einbehalten werden. Das bestätigte ein Sprecher der Münchner Behörde, die für Disziplinarverfahren gegen Beamte zuständig ist, dem BR. Die Landesanwaltschaft werde Wolbergs hierzu "kurzfristig" anhören, erklärte Oberlandesanwalt Robert Kirchmaier. Eine vorläufige Dienstenthebung kann ausgesprochen werden, "wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass das Disziplinarverfahren mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zum Abschluss gebracht werden wird oder wenn die weitere Anwesenheit des Beamten im Dienst die Gefahr birgt, dass der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen wesentlich beeinträchtigt würden", erläutert Behördensprecher Kirchmaier.

In der Regensburger Parteispendenaffäre sind Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) und zwei weitere Beschuldigte verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, werden Wolbergs Bestechlichkeit, einem Bauunternehmer Bestechung und dem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung vorgeworfen. Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" darüber berichtet.



"Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg hat dem Oberbürgermeister und dem mitbeschuldigten Unternehmer die Haftbefehle heute eröffnet und den weiteren Vollzug angeordnet", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dem dritten Beschuldigten solle der Haftbefehl noch im Laufe des Tages eröffnet werden. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der OB bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Regensburger Nibelungenkaserne im Oktober 2014 das Wohnungsbauunternehmen bevorzugt habe. Der Unternehmer soll hierfür eine Spendenzahlung von 500 000 Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußball-Traditionsvereins Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben. Außerdem soll Wolbergs von dem Unternehmer "geldwerte Vorteile für sich und ihm nahestehende Personen" in Höhe von rund 79 000 Euro erhalten haben.



Bereits seit vergangenem Sommer ermittelte die Anklagebehörde wegen Vorteilsannahme gegen den Rathauschef. Es geht um Spenden von Bauunternehmen an Wolbergs Regensburger SPD-Ortsverein. Die Staatsanwaltschaft will klären, ob der OB Geld dafür bekommen hat, bestimmte Betriebe als Gegenleistung für deren Zahlungen bei städtischen Bauprojekten zu bevorzugen.

Drei Immobilienunternehmen hatten der örtlichen SPD seit 2013 zusammen mehr als eine halbe Million Euro gespendet. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft gab es auch nach Wolbergs Wahl zum Oberbürgermeister im März 2014 Zahlungen. Das Geld könnte in Einzelbeträge unterhalb von 10 000 Euro gestückelt worden sein, um die sonst vorgeschriebene Veröffentlichung von Spendername und Höhe der Spende im Rechenschaftsbericht der Partei zu umgehen. Laut den Ermittlern besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter eines Bauunternehmens privat gespendet und das Geld hinterher von ihrem Arbeitgeber als Gehaltszuschlag zurückerhalten haben.



Wolbergs hatte unter anderem ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Er sei überzeugt, dass dies seine Unschuld beweisen werde. Ende Dezember hatte er sich in seiner Weihnachtsansprache zuletzt öffentlich zu den Vorwürfen geäußert und diese zurückgewiesen. "Ich war niemals in meinem Leben käuflich, niemals, und werde das auch in Zukunft nicht sein", hatte Wolbergs beteuert. Es habe auch "nie jemand versucht (...), mich zu kaufen". Er sei "felsenfest davon überzeugt, dass ich mich immer korrekt verhalten habe". Wenn es ihm nicht gelinge, seine Unschuld zu beweisen, werde er jedoch sofort zurücktreten und auch aus Regensburg weggehen.

Wolbergs galt in der nicht gerade von Erfolgen verwöhnten Bayern-SPD einst als einer der größten Hoffnungsträger - neben Münchens OB Dieter Reiter und dem Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly.



Die bayerische SPD reagierte überrascht und erschrocken. "Im Raum stehen Vorwürfe, die eine neue Qualität haben", sagte Generalsekretärin Natascha Kohnen bei der Klausur der Landtagsfraktion in Kloster Irsee. Noch am Dienstag hatte Fraktionschef Markus Rinderspacher Wolbergs erneut das Vertrauen ausgesprochen.



Dass ein amtierender OB einer größeren Stadt im Amt verhaftet wird, ist eine Seltenheit. Beim Städtetag in München ist ein ähnlicher Fall nicht bekannt: "Mir ist da nichts in Erinnerung", sagte Achim Sing, langjähriger Sprecher das Bayerischen Städtetages. (dpa)

Dünnhäutig und schnell beleidigt, sagen seine Gegner, hartnäckig und mit Durchhaltevermögen, seine Befürworter: Vor knapp drei Jahren eroberte Joachim Wolbergs das Rathaus in Regensburg. Nach 18 Jahren wurde damit wieder ein SPD-Mann Oberbürgermeister in der Domstadt. In der von politischen Erfolgen wenig verwöhnten bayerischen SPD galt der 45-Jährige lange als Hoffnungsträger. Seit in der mutmaßlichen Parteispendenaffäre immer mehr Details ans Licht kommen, bröckelt sein Rückhalt jedoch.



Wolbergs wurde 1971 in der oberpfälzischen Donau-Stadt geboren, seine Eltern stammen aus Ostfriesland. Die sozialen und christlichen Werte seiner Eltern hätten ihn geprägt, sagt er. "Sie haben mir beigebracht: Wenn es einem gut geht, dann ist es eine Pflicht dafür zu sorgen, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen."



1988 trat Wolbergs in die SPD ein. Das Studium brach er ab und engagierte sich für ein Kulturzentrum, war ehrenamtlicher Vorsitzender des Trägervereins und übernahm 1993 die Geschäftsführung. In den folgenden Jahren machte er sich vor allem in der Regensburger Kulturszene einen Namen.



2008 scheiterte Wolbergs nur knapp bei der OB-Wahl an CSU-Amtsinhaber Hans Schaidinger, obwohl es im Vorfeld der Wahl innerhalb der Regensburger SPD Flügelkämpfe gab und Wolbergs nicht unumstritten war. Noch unter Schaidinger wurde Wolbergs zunächst hauptamtlicher Sozialbürgermeister in der 150 000 Einwohner großen Stadt. Sechs Jahre später war Wolbergs dann nicht mehr aufzuhalten: Nach dem altersbedingten Rückzug Schaidingers gewann der SPD-Mann 2014 in der Stichwahl gegen den CSU-Vertreter Christian Schlegl mit mehr als 70 Prozent der Stimmen. (dpa)