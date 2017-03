Wenn das Rathaus zur Festung wird

München macht den Anfang: Die Zeiten eines für alle frei zugänglichen Rathauses dürften bald vorbei sein. Andere Städte planen ebenfalls.



Einmal im Jahr, meist im Mai, wird das Münchner Rathaus zur Hochsicherheitszone. Dann nämlich rücken die Fußballer des FC Bayern an, um auf dem Balkon des neugotischen Prachtbaus den Gewinn der Deutschen Meisterschaft zu feiern. Oder irgend einen anderen Titel. Dabei werden sie stets von hunderten Sicherheitsleuten begleitet.



Abgesehen von derlei Festivitäten ist das Münchner Rathaus jedoch ein offenes Gebäude, von allen Seiten und für Jedermann frei zugänglich – noch. Denn geht es nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung, dann soll das Sicherheitsniveau deutlich angehoben werden. In dieser Woche diskutiert der Kommunalausschuss des Stadtrats über das Thema. Laut Sitzungsvorlage habe sich zwar die „allgemeine Sicherheitslage nicht verändert“ und es gebe auch „keine konkreten Hinweise auf eine besondere Gefährdung“ der Rathausmitarbeiter. Ihr „subjektives Sicherheitsempfinden“ jedoch habe sich sehr wohl verschlechtert, heißt es in der Vorlage, die als Ursachen die jüngsten Amokläufe und Terroranschläge in Bayern nennt.

Mit einer Taste am Telefon kann der Alarm ausgelöst werden



Gemeinsam mit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle hat die Stadtverwaltung ein Sicherheitskonzept entwickelt. Demnach soll ein Schutzdienst im Rathaus patrouillieren, auch an Wochenenden und Feiertagen. Der Fokus der Wachleute wird besonders auf sensiblen Bereichen liegen, etwa den Bürgermeisterbüros, den Fraktionszimmern oder bei der Bürgerberatung. Des Weiteren sieht das Konzept Einlasskontrollen bei Stadtratssitzungen vor; auch Taschenkontrollen sollen möglich sein. Zudem müsse die veraltete Schließanlage im Rathaus modernisiert werden, und auch ein neues Alarmsystem ist geplant. Neben den herkömmlichen Meldern sollen dabei alle Mitarbeiter im Fall eines Übergriffs oder Amoklaufs per Tastaturbefehl am Rechner den Alarm auslösen können.



Einen ähnlichen Notruf gibt es auch im Rathaus von Tirschenreuth in der Oberpfalz, berichtet der dortige Pressesprecher Peter Geyer. Hier werde der Alarm jedoch mittels einer Taste am Telefon ausgelöst. Diese Vorrichtung sei vor einigen Monaten eingerichtet worden; ansonsten aber habe man in dem prächtigen Renaissance-Rathaus keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen – „und bislang gab es auch noch keine Probleme“, sagt Peter Geyer.

In Kaufbeuren wollte ein Mann den OB in dessen eigenem Büro beklauen



Anders in Kaufbeuren, wo vor eineinhalb Jahren ein 46-Jähriger während eines Gesprächstermins den Oberbürgermeister erst beleidigte und danach versuchte, dessen Geldbeutel zu entwenden. Es kam zum Gerangel, ehe Rathausmitarbeiter zur Hilfe eilten und den Mann festhielten, bis die Polizei eintraf. Dieser Vorfall hat in Kaufbeuren aufhorchen lassen - und dennoch sei das Rathaus weiterhin „ein offenes Gebäude“, sagt Pressesprecherin Andrea Hiemer. In „einigen kritischen Bereichen“ jedoch habe man Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, sagt sie, etwa Kameras oder Alarmsysteme.



In Nürnberg habe man sich infolge des Amoklaufs von München sowie der Terrorakte in Bayern und auch der Geiselnahme im Ingolstädter Rathaus 2013 verstärkt mit dem Thema Sicherheit in Verwaltungsgebäuden beschäftigt, sagt Siegfried Zelnhefer, Leiter des Presseamts. Hierfür sei sogar eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Eine erste Idee wurde im vergangenen Sommer umgesetzt: Seitdem sind die Pförtner im Alten Rathaus angewiesen, Besucher aktiv nach ihrem Ziel zu fragen. Überdies hat man als Gast der öffentlichen Kantine im Keller des Neuen Rathauses keinen direkten Zugang mehr zu den Bürotrakten der Mitarbeiter – hierfür ist im Aufzug ein spezieller Code vonnöten.



„Diese Maßnahmen tragen zum objektiven, aber auch zum subjektiven Sicherheitsgefühl bei“, sagt Siegfried Zelnhefer. Wobei der Pressechef klarstellt: „Niemandem ist daran gelegen, aus einem öffentlichen Gebäude einen Hochsicherheitstrakt zu machen. Unsere Rathäuser sollen auch weiterhin frei zugänglich für die Bürger bleiben.“ (Patrik Stäbler)