Widerstand gegen Brennerzulaufstrecke

Der Bürgerdialog zur Planung der Bahn-Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel in der Region Rosenheim wird neu aufgerollt. Dies hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Montag betroffenen Bürgern zugesagt. Zuvor hatten etwa 1500 Menschen in Rosenheim gegen den viergleisigen Ausbau der Zulaufstrecke durchs Inntal protestiert. Auf Transparenten war unter anderem «Hände weg von unserer Heimat!» zu lesen. Die Demonstranten - nach Angaben der Veranstalter 1800, laut Polizei 1200 - waren mit Blasmusik und begleitet von drei Dutzend Traktoren durch die Stadt gezogen.



Mit seiner Ankündigung reagierte Dobrindt auf zunehmenden Widerstand in der oberbayerischen Region gegen oberirdische Trassen für mögliche neue Gleise. Auch die Aufteilung des Bürgerdialogs auf zwei Regionen wurde kritisiert. Auf Ablehnung stößt zudem die Verknüpfung des künftigen Ostkorridors, der sogenannten TEN-Achse von Hamburg über Leipzig und Regensburg zu den Adria-Häfen, mit dem Brennerzulauf.

Die Bürgermeister verlangen unterirdische Gleise

Die Bürgermeister in den betroffenen Gemeinden und eine wachsende Zahl von Bürgerinitiativen verlangen, dass neue Gleise unterirdisch oder zumindest in lärmschluckenden Einhausungen verlaufen. Auch wird angezweifelt, ob überhaupt der Bedarf für neue Strecken besteht.



Bisher rollen auf der zweigleisigen Brennerzulaufstrecke in Bayern täglich an die 200 Züge. Nach dem Ausbau sollen dort täglich 400 Züge unterwegs sein. Auf österreichischer Seite ist der Brennerzulauf weit vorangeschritten. Der bereits im Bau befindliche 60 Kilometer lange Brennerbasistunnel selbst soll frühestens 2026 in Betrieb gehen. (dpa)