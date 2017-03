Wolbergs will Parteiämter ruhen lassen - angeblich

Ankündigungen - denen aber zunächst keine weiteren Taten folgen. Der suspendierte und unter Korruptionsverdacht stehende Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs hatte angekündigt, er lasse Parteiämter ruhen - und damit für Erleichterung in der SPD gesorgt. "Wir begrüßen ausdrücklich, dass Joachim Wolbergs den Forderungen des SPD-Landesvorstands entsprochen hat", sagte SPD-Landeschef Florian Pronold am Dienstag in München. "Er lässt seine Parteiämter ruhen und strebt keine weiteren an - das ist in unserem Sinne."

Nur scheint im gesamten SPD-Landesverband kein einziger IT-Experte zur Verfügung zu stehen, der das auch konsequent im Netz kenntlich macht. Da wäre zum Beispiel der Internetauftritt des SPD-Unterbezirks Regensburg, dem Wolbergs als Vorsitzender vorstand. Hier prangt das Konterfei des einstigen Hoffnungsträgers nach wie vor ganz oben. Und auch beim SPD-Landesvorstand ist der suspendierte OB optisch noch digital in seiner Eigenschaft als Beisitzer präsent. Immerhin: Beim oberpfälzischen Bezirksverband (Vorsitzender ist der Landtagsabgeordnete Franz Schindler) hat man Wolbergs als Stellvertreter bereits entfernt.



In der Regensburger Korruptionsaffäre wird gegen mehrere Verdächtige ermittelt. Außer Wolbergs saßen noch ein Unternehmer und ein ehemaliger Mitarbeiter in Untersuchungshaft. Die Haftbefehle wurden mittlerweile gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Verantwortlichen einer Bauträgergesellschaft sollen sowohl Wolbergs als auch dessen Vorgänger Hans Schaidinger (CSU) bestochen haben. Es geht bei der Affäre um den Umbau einer ehemaligen Kaserne. Wegen der Ermittlungen wurde Wolbergs vom Dienst im Rathaus suspendiert. Er selbst beteuert, nicht bestechlich gewesen zu sein. Gleichwohl drohte ihm ein Parteiordnungsverfahren. (apl, dpa)