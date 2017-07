Xavier Naidoo soll nicht singen dürfen

Die Stadt Rosenheim haben sich linke Gesinnungsdogmatiker derzeit wohl ausgesucht, um mal zu zeigen, was aus ihrer Sicht in Deutschland erlaubt sein soll und was nicht. Nachdem in der oberbayerischen Stadt in den vergangenen Monaten wiederholt geprobt wurde, wie man eine "Blockade" der "Bullen" geschickt "durchbrechen" kann - der Trainingserfolg zeigte sich dann beim G20-Gipfel in Hamburg -, wird nun gegen missliebige Künstler vorgegangen.

Für Donnerstag, 20. Juli 2017, ist beim Rosenheimer Sommerfest für 20 Uhr ein Auftritt des Sängers Xavier Naidoo und seiner Band "Söhne Mannheims" geplant. Der Grünen Jugend Rosenheims und der ihnen ideologisch nahe stehenden Interessenvereinigung mit dem imperativen Namen "Kein Hass auf Rosenheims Bühnen" passt dass überhaupt nicht. In ihren Augen ist der strenggläubige Christ Xavier Naidoo wahlweise schwulenfeindlich, anti-islamisch oder steht politisch zu weit rechts. Also soll er nicht auftreten dürfen.

Quer übers Festivalgelände marschieren? Keine Chance!

Weil die Rosenheimer Stadtverwaltung sich von den wütenden Protesten der Nachwuchs-Grünen bisher nicht beeindrucken ließ, ist nun eine Demonstration gegen das Konzert Naidoos und seiner Band geplant. Thomas Bugl, der Wirtschaftsreferent, informierte offiziell über eine entsprechende Anmeldung.

Eigentlich wollten die Naidoo-Gegner übers Festivalgelände marschieren, was die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen aber nicht erlaubt. Laut Bescheid erlaubt ist ein Demonstrationszug beginnend am Max-Josephs-Platz mit einer Kundgebung, dann weiter über Innstraße und Nörreuth bis zum Rathaus. Von dort über dann weiter über die Reichenbachstraße in die Kufsteinerstraße bis zur Brianconstraße. Vor dem Eisstadion soll die Demo dann enden. (APL)