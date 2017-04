Altes Handwerk

Die Faszination für die Kultur Japans ist in Deutschland nach wie vor ungebrochen. Während viele traditionelle Handwerksberufe bei uns durch die Industrialisierung verdrängt wurden, ist die Wertschätzung für manuell hergestellte Produkte in Japan noch vorhanden. Das Deggendorfer Handwerkmuseum zeigt in seiner neuen Sonderausstellung „Die Schönheit des Nützlichen“ - Fotografien von Roland Bauer über das japanische Handwerk heute.

Roland Bauer (*1951) thematisiert seit seinem Fotodesign- und Bildjournalismus-Studium an der TU Dortmund Arbeit, Handwerk und ländliches Leben. Seit den 1980er Jahren war er an mehr als 300 Buchprojekten beteiligt. Von 2001 bis 2006 begleitete Roland Bauer mehrere Forschungsreisen und dokumentierte traditionelles Handwerk in Japan. Seine großformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen geben Einblick in die Arbeitsweise von Holz- und Metallhandwerkern und sind zugleich einfühlsame Porträts der arbeitenden Menschen.

Roland Bauer fotografierte in kleinen familiengeführten Werkstätten, die in Handarbeit hochwertige Produkte fertigen. Gezeigt wird die Herstellung von Teedosen, Sieben, Reisweinfässern, Kämmen, No-Masken und Spielzeugvögeln. Auch das fein ausdifferenzierte, spezialisierte Schmiedehandwerk der Axt-, Sichel-, Rasiermesser-, Schwert- und Messerschmiede wird dargestellt.

Die Fotografien werden ergänzt durch Produkte und Werkzeuge der dargestellten Handwerker.

