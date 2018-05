Berlin-Bayreuther Allianz

Natürlich will jetzt jeder ins wiedereröffnete Markgräfliche Opernhaus. Bayreuth hat neben dem „Grünen Hügel“ noch eine zweite „Ausverkauft“-Adresse, auch die örtlichen Veranstalter kommen zum Zuge. Für das Frühjahrs-Festival „Musica Bayreuth“ von Clemens Lukas etwa waren die Restaurationsjahre des Theaters eine Durststrecke, die man mit Anstand und vielen anderen Bayreuther Konzert-Locations überbrückt hat. Jetzt die Rückkehr ins Opernhaus, mit Glück im „Markgräflichen“ auf einem Platz der „Parterre-Galerie“, wo früher die Offiziere und Hofleute saßen. Denn während das Publikum im Parkett einigermaßen konventionell aufgereiht sitzt, hat man von der Galerie oder aus den Logen der drei Ränge ganz authentisch alles im Blick, hat es direkt vor, neben sich: nicht nur die Königsloge, sondern auch die aufgeständerten Brüstungen, die Geländer. Nichts ist dort neu „angestrichen“, der alte Bestand ist restauriert oder man sieht richtig grobe Risse im Holz – naturbelassen. Und man hat als großen optischen Coup das Bühnenbild von Galli Bibiena voll im Blick. Aus dessen 23 Metern Tiefe kommen die Mitglieder des „Ensembles 1700“ aufs Orchesterpodest zwischen Parkett und Bühne, kommt die Königin der Blockflöte, Dorothee Oberlinger, vor die verschwenderische, aber falsche Pracht des barocken Sperrholz- und Farbpalasts.

Die Salzburger Flötenprofessorin vom Mozarteum spielt mit ihrem Spezialisten-Ensemble Musik genau aus der Zeit der Markgräflin Wilhelmine und ihres Opernhauses (Eröffnung: 1748). Musik aber nicht von ihrem, sondern vom Musenhof ihres Bruders Friedrich in Berlin: „Rococo – ein Berliner Konzert“, heißt der Abend. Und er passt natürlich auch hier nach Bayreuth. Wilhelmine kannte mit Sicherheit die Mitglieder von Friedrichs Hofkapelle, deren Stücke jetzt in ihrem Opernhaus gespielt werden : eines Gottfried Finger, Johann Gottlieb Janitsch, des Hoflautenisten Ernst Ludwig Baron oder des Hofcembalisten Quantz. Allerdings wäre es seinerzeit niemandem eingefallen, diese intime Kammermusik in einem der größten Opernhäuser Europas aufzuführen. Heute ergibt es eine faszinierende Partnerschaft, wenn die Blockflöte, das Star-Instrumente der Barockzeit, neben das Barockfagott (Makiko Kurabayashi) tritt als wär’s ein höchste virtuoses Duett von Sopran und Alt. Attraktive Opernhaftigkeit hört man da in einem Händel zugeschriebenen Concerto doppio.

Gerade ein Jahr vor dem Bayreuther Opernhaus war das Schloss von Sanssouci eröffnet worden, wo der König manchmal selbst für solche Stücke zur Flöte griff: auch für ein geradezu experimentell klingendes Blockflötensolo wie von Carl Philipp Emanuel Bach oder für dessen Trio Wq 163, mit dessen zarten Tönen Dorothee Oberlinger die akustischen Möglichkeiten von Bayreuth neben denen von Potsdam austesten kann. So entsteht an diesem Abend ein barockes Gesamtkunstwerk, in dem unter dem brandenburgischen Adler und der preußischen Krone die geflügelten Heroen und Götter, die Muscheln und Rocaillen wieder ein neues Leben beginnen. „Musica Bayreuth“ macht dieses Erlebnis noch bis zum 16. Juni möglich. Auch solche höchst attraktiven Konzert-Höhepunkt wie das Blockflöten-Concerto von Johann Christian Schultze, mit dem schon der Abend der Blockflötenzeit heraufdämmert und wo Dorothee Oberlinger noch einmal zeigt, was sie und ihre Blockflötensortiment alles an Gefühl und Virtuosität können. Die Zugaben von allen zehn Ensemble-Mitgliedern (darunter auch ein Florian Birsak aus Salzburg am Cembalo oder ein Alfredo Bernardini mit der Barockoboe) sorgten für den Applaus beim Berlin/Bayreuther Musik-Gipfeltreffen.

(Uwe Mitsching)