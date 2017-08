Besucherströme

21.000 Besucher, 85 Prozent Platzausnutzung: Darüber freuen sich die Ausrichter der Ansbacher Bachwoche, die nach zehn Tagen am gestrigen Sonntag zu Ende ging. Mehrere Konzerte waren im 70. Jahr des Festivals ausverkauft – manche wie mit der Aufführung von Bachs "h-moll-Messe" hätte man auch dreimal verkaufen können.

Natürlich wollte Intendant Andreas Bomba dem Jahresthema „500 Jahre Reformation“ Tribut zollen - letztlich aber spielte J. S. Bach in allen Facetten doch wieder die Hauptrolle. Ebenso wie eine Solistenausstattung, die sich an einem untadeligen künstlerischen Niveau orientierte: Das galt für die Geigerin Isabelle Faust (Violinpartiten), den allseits bewunderten Cellisten Jean-Guihen Queyras (Cellosuiten) und den subtil spielende Pianist Piotr Anderszewski mit Bach und Janacek genauso wie seine englische Kollegin Angela Hewitt. Sie verbindet künstlerische Qualität und untadeliger Anspruch an das eigene Können.

Auf die sichere Interpreten-Bank gehört auch der Windsbacher Knabenchor unter Martin Lehmann, der mit seinem Programm „Bach & Luther“ interessante Einsichten in die Verbindung von Politik, Religion und Musik (etwa mit einer Reformations-Kampfkantate) bot. Mit seiner Interpretation von Bachs h-moll-Messe zum Festivalschluss garantierten die Windsbacher wieder eine Aufführung, die mit erheblichen Steigerungsmöglichkeiten den erwartbaren Erfolg, auch unter regionalpatriotischen Aspekten, einbrachte.

Die Orchesterklammer zwischen Festival-Anfang und –schluss war das Freiburger Barockorchester. Mit seinen wunderbaren Solisten im Bläserbereich ist es international gefragt, aber auch spürbar abhängig vom jeweiligen Dirigenten. Da vermisste man in Ansbach ein bisschen mehr renommierte Auswahl wie das Mahler Chamber Orchestra oder das Chamber Orchestra of Europe, vom Aufsehen ganz zu schweigen, das Teodor Currentzis auch in Ansbach machen würde.

Allerdings hat sich das Hamburger Ensemble Resonanz, zusammen mit der Bachwoche auch als Auftraggeber, für eine einzige Uraufführung in Ansbach eingesetzt: das schon traditionelle „Ansbacher Konzert“. Das war dieses Jahr der einzige Aufreger der Bachwoche mit Kalle Kalimas „Louhi“-Suite für E-Gitarre und Orchester: ein sympathischer Finne (auch als Solist) mit einem Stück aus der Sagenwelt seiner Heimat („Kalevala“-Epos), der zumindest streckenweise einen schrill klingenden Hexensabbat in der noblen Orangerie inszenierte.

Solche grellen Farben sind in der gediegenen Ansbacher Qualität unbedingt nötig – auch wenn die Traditionalisten die Nase rümpfen. Das passiert aber auch, wenn es ganz harmlos „Bach on Brass“ heißt und das Blechbläserensemble „German Brass“ aufspielt – nur leider am falschen Ort. Da wurden in St. Johannis die harmlosen Trompeter zu Posaunen von Jericho und die Besitzer von Kategorie-A-Karten zu Flüchtlingen unter die hintersten Emporen.

Aber das war verschmerzbar, denn neue Bach-Abonnenten kommen gerade wegen der Vielzahl auch kunsthistorisch interessanter Spielorte nach Ansbach, deren Charme von reformatorischem Ernst bis zu barockem Pomp für sich einnimmt. Genauso wie das spirituelle Eintauchen in die Welt des 900 Jahre alten Münsters Heilsbronn ganz in der Nähe. Dort dirigierte einer von Deutschlands wichtigsten Herrschern im Alte-Musik-Imperium, Hans-Christoph Rademann, seine beiden Dresdner Ensembles mit dem musikalischen Testament von Heinrich Schütz. Nicht nur für dessen „Schwanengesang“, sein letztes Werk, bekam er bei dieser Gelegenheit auch den Preis der Deutschen Schallplattenkritik überreicht – zu Recht. (Uwe Mitsching)