Beziehungsgeflecht

Beim Erinnern an den Ersten Weltkrieg überlagert das Geschehen an der Westfront das Interesse an dem, was sich im Osten abspielte - und zwar nicht nur unmittelaber in den Kriegsjahren. Gerade Bayern pflegte geradezu tradiitonell schon lange vor Kriegsausbruch wirtschaftliche und kulturelle Kontakte zu Südosteuropa, zum Balkan. Zum Beispiel zu Bulgarien: Ein Forschungsdesiderat. Schon vor zehn Jahren beschloss eine Arbeitsgruppe innerhalb einer ständigen bayerisch-bulgarischen Regierungskommission, diese Lücke in der Geschichtsschreibung zu schließen: Die bulgarische und bayerische Archivverwaltungen nahmen sich des Themas. Das Ergebnis ist nun eine Ausstellung samt umfassenden Begleitbuch.

Die Ausstellung „Verbündet. Bayern und Bulgarien im Ersten Weltkrieg“ ist zur Zeit im Bayerischen

Hauptstaatsarchiv zu sehen - dann wandert sie nach Sofia. Mit rund 90 Exponaten beleuchtet sie in vier Kapiteln die Verflechtungen zwischen Bayern und Bulgarien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: „Die Vorgeschichte – auf dem Weg zum Bündnis“ „Bulgarien und die Mittelmächte“ „Auf den Kriegsschauplätzen“ „Erinnerungen und Neubeginn. (BSZ)

Bis 18. April, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Ludwigstr. 16, München. So. bis Fr. 10 - 18 Uhr, öffentliche Führungen finden jeden Dienstag um 17 Uhr statt. Führungen für Gruppen können kostenfrei gebucht werden unter Tel. 089/28638-2575 und E-Mail: poststelle(at)bayhsta.bayern.de. Der Eintritt ist frei. Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog mit einleitenden Aufsätzen, zu beziehen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv.

Am Donnerstag, 23. März, 18 Uhr stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Hauptstaatsarchivs Bestände zu den bayerisch-bulgarischen Beziehungen vor.