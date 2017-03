Das Klavier grollt und droht, eine abgründige, clusterhafte Klangfläche. Im hohen Register wuseln die Streicher, äußerst dissonant und grell. Dieser Klang verheißt nichts Gutes. Es ist ein Klang der Wahrheit, das blanke Entsetzen. Er zieht sich durch die gesamte Oper The Consul von Gian Carlo Menotti, die 1950 uraufgeführt wurde. Am Ende des Dreiakters begleitet dieser Klang den Selbstmord von Magda.

Mit diesem Werk, das jetzt durch das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper am Cuvilliés-Theater Premiere hatte, wollte Menotti einst auf das Leid der Verfolgten und Vertriebenen hinweisen. Damit reagierte er auf den Zweiten Weltkrieg und den Nazi-Terror. Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis, dass die Nachwelt aus der Geschichte offenbar wenig gelernt hat. Das verdeutlicht die Inszenierung von Christiane Lutz, Partnerin von Star-Tenor Jonas Kaufmann.

Magda ist die Ehefrau des verfolgten Freiheitskämpfers John Sorel. Sie haben einen Sohn. Um fliehen zu können, bittet sie um Beistand in einem amerikanischen Konsulat: „Irgendwo in Europa“, so die Partitur. Doch ihr Bitten ist vergebens. Lutz entwirft einfache, aber wirkungsvolle Bilder. Das Zimmer, in dem Magda mit der Schwiegermutter (Helena Zubanovich) und dem Kind haust, ist im kahlen Weiß gehalten.

Ein Treppenhaus, Holzbänke, Fotoautomat: Das ist wiederum die nüchterne, rein funktionale Ausstattung im Konsulat. Alle Wartenden müssen Nummern ziehen, weil Menschen zu Nummern werden und Schicksale zu Akten. Eine Italienerin (Anna El-Khashem), die kein Englisch beherrscht, möchte ihre todkranke Tochter besuchen. Sie wird genauso abgewiesen wie eine KZ-Überlebende (Paula Iancic) oder wie Magda.

Sie wird von einem Agenten der Geheimpolizei verfolgt (Igor Tsarkov) und möchte mit dem Konsul persönlich reden, aber: Die Titelperson dieser Oper kommt gar nicht vor. Es ist ein Warten auf Godot. Und wie Selene Zanetti das Aufbegehren von Magda gegen die omnipräsente Gleichgültigkeit gestaltet, das ist große Sanges- und Spielkunst. Mit Johannes Kammler als John gibt Zanetti ein wunderbares Paar ab.

Nicht minder eindrucksvoll Niamh O’Sullivan als Sekretärin des Konsuls: Sie verwaltet streng das Leid, eine Mischung aus Miss Moneypenny von James Bond und Tante Prusselise von Pippi Langstrumpf. Zugleich gelingt es O’Sullivan, auch aus ihr zusehends ein Opfer zu machen. Denn sie führt im Grunde doch nur aus, was eine zynische Politik an Unmenschlichkeiten ausheckt.

Mit dieser Premiere ist ein packender Bühnenabend geglückt, eine der besten der aktuellen Staatsopern-Saison. Ein durchwegs starker Jahrgang sind diese jungen Solisten. Dabei profitieren sie auch vom Münchener Kammerorchester (MKO), das erstmals eine Opernstudio-Produktion begleitet. Unter Geoffrey Paterson wird im Neoverismo stets die richtige Balance gewahrt, von dramatischer Zuspitzung bis zur hellhörigen Reduktion.

Und bevor sich Magda am Ende umbringt, prangert sie das System an. „Der Mensch verweigert Menschen die Welt. Kein Schiff, kein Strand für den, der im Meer ertrinkt“, singt sie. Ihre Worte sind schauderhaft aktuell. Wer im gegenwärtigen Flüchtlingsdrama für Obergrenzen und Quoten plädiert, sollte sich diese Produktion ansehen und schweigen. (Marco Frei)

(Niamh O'Sullivan als Sekretärin und Selene Zanetti als Magda Sorel (v.l.) - Foto: Wilfried Hösl)