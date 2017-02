Im Vertrauen und unter uns Heimwerkern: Ein bisschen neidisch werden könnte man schon auf dieses Gerät. Ist es eine Hilti? Egal, jedenfalls immer wenn’s zu idyllisch wird, kommt der Mann mit diesem Bohrhammer und bohrt an einem Stück Eisen herum, dass es ohrenbetäubend kreischt und dröhnt. Mit seinem silbrigen Feuerschutzanzug sieht er aus wie ein Zwischending aus Astronaut und Hochofenwerker. Im Bühnenhintergrund machen sich seine Kollegen im gleichen Outfit an blinkender Elektronik in Stahlregalen oder an funkensprühenden Maschinen zu schaffen.

„Wer will fleißige Handwerker sehen?“, lautet das Motto an den Münchner Kammerspielen in dieser Inszenierung von Tschechows Kirschgarten. Die Bohr-Werker stehen für die Realität, die Arbeitswelt und das Industriezeitalter, das die anachronistischen Träumer und Taugenichtse aus der untergehenden Aristokratie verpennt haben.

Man erinnert sich: Tschechow, ja, das ist der, wo sie immer alle rumsitzen und reden, dass man endlich was tun müsste – aber sie tun nie etwas. Weshalb am Ende ihre Landgüter zwangsversteigert werden an reiche Aufsteiger aus dem einfachen Volk.

Plaudern und rezitieren

Weil das offenbar den Nerv auch unserer Zeit des prekären Wohlstands punktgenau trifft, ist der Kirschgarten gefühlt das Stück mit der höchsten Neuinszenierungfrequenz innerhalb weniger Jahre. An den Kammerspielen zeigt Hausregisseur Nicolas Stemann diesen Dekadenz-Klassiker als postepisches Theater.

Dabei hat er zwar darauf verzichtet, allzu tief zu bohren, aber seine offene, zerfransende Szenencollage trifft gut die Kirschgarten-Stimmung der Vorläufigkeit und Auflösung, des Flüchtigen und Provisorischen, dem eine bizarre Wehmut innewohnt.

Statt eines Bühnenbildes gibt es deshalb nur den roten Samtvorhang mit Goldborten, der ständig auf und zu geht. Wie ironisch! Die Schauspieler plaudern mal so dahin, mal rezitieren sie ihren Text am Mikrofonständer frontal ins Publikum. Verschiedene Szenen spielen sich gleichzeitig ab, überlagern sich. Es ist eine Freude, Peter Brombacher, Annette Paulmann, Julia Riedler, dem Stargast Ilse Ritter und den anderen großartigen Darstellern dabei zuzusehen. Die wunderbare Brigitte Hobmeier verzaubert nicht nur durch magische Schauspielkunst, sondern führt als Gouvernante auch Zaubertricks vor und lässt die labernden Männer mit einem Fingerschnipsen einschlafen.

Komischer Höhepunkt des ohnehin amüsanten Bühnentreibens ist eine Balletteinlage von Samouil Stoyanov im Frack. Wenn der wohlbeleibte Schauspieler Pirouetten dreht, gehört das zum Witzigsten, was seit Langem in den Kammerspielen geboten wurde. Aber bei aller Leichtigkeit: Dünnbrettbohrer sind in dieser Aufführung nicht am Werk. (Alexander Altmann)