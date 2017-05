Das Kreuz mit der Feuchtigkeit

Am morgigen Freitag, 12. Mai, erhält die am idyllischen Königssee gelegene Wallfahrtskirche St. Bartholomä, eines der berühmtesten Postkartenmotive Bayerns, ihren Kreuzweg wieder, nachdem die Bayerische Schlösserverwaltung die letzten beiden Stationen restauriert hat.

Die Gemälde des späten 18. Jahrhunderts waren jahrelang hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt und wurden von ihr angegriffen - es entstanden sogenannte Krepierungen. Deshalb wurden die insgesamt 14 Kreuzwegstationen nacheinander in das Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung in Schloss Nymphenburg in München verbracht. Dort nahm sich Restauratorin Manuela Frankenstein mit zwei Helferinnen, die gerade ein freiwilliges soziales Jahr in der Denkmalpflege absolvieren, die einzelnen Stationen vor. Die Gemälde wurden aus ihren Rahmen mit seltener originaler Verglasung herausgenommen und mit Lösungsmitteln zur Regenerierung des angegriffenen Firnis bearbeitet.

Um neue Schäden zu vermeiden, wurden vorbeugende Maßnahmen gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit ergriffen. Die erste Vermutung, die hohen Werte könnten von der aufsteigenden Nässe des Königssees her rühren, stellte sich nach Klimamessungen als falsch heraus. „Das Ganze ist eher ein Nutzungsproblem“, erklärt Tina Naumovic, die für die klimatische Betreuung in St. Bartholomä verantwortlich ist: „Die kalte, sehr feuchte Luft im Innenraum der Kirche kondensiert, sobald warme Luft von draußen hereinströmt.“

Als erste Maßnahme wurde ein automatischer Türschließer eingebaut, der das Einströmen warmer Luft minimiert. Weiterhin wurde im Dachstuhl sowie in der Apsis ein verstecktes "intelligentes Luftentfeuchtungssystem" installiert: Sobald die Luftfeuchtigkeit außerhalb der Kirche geringer ist als im Innenraum, aktiviert das System automatisch ein Gebläse und öffnet die Fenster auf der entgegengesetzten Seite der Kirche, um Luftzirkulation zu erzeugen. Ziel ist es, die Luftfeuchtigkeit bei einem relativ stabilen Wert um 70 Prozent zu halten, damit sich auch kein Schimmel bildet. (BSZ)