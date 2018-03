Den Mythos Bayern hinterfragen

Als "Warming up" zur Landesausstellung "Wald, Gebirg, Königstraum – Mythos Bayern“ (3. Mai bis 4. November) im nahen Ettal zeigt das Oberammergau Museum ab dem 27. März die Sonderausstellung „Mythos Bayern_preview". Rund 40 Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, die im Künstlerbund Garmisch-Partenkirchen organisiert sind, beleuchten unterschiedliche Facetten des „Mythos Bayern“.

Kunst und Mythen

Mythen erheben in der Regel einen Anspruch auf Geltung für die von ihnen behauptete Wahrheit. Mythos schafft Wissen durch Erzählung im Gegensatz zur wissenschaftlichen Erklärung, mit anderen Worten: Mythos hat immer auch etwas sehr Geheimnisvolles, Märchenhaftes. „Der Mythos ist die Matrix des Weltbildes – er stellt ein Bild von der Welt und umstellt die Welt mit Bildern“ (Norbert Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins, 1991). Ebend das tun die Künstler dieser Ausstellung: Sie haben sich mit dem Phänomen „Mythos Bayern“ bildsprachlich auseinander gesetzt. Dabei liegt der Fokus, entsprechend der Landesausstellung in Ettal, gezielt auf der Region mit ihren vielen Facetten. Die damit verbundenen Assoziationen reichen von der kritisch oder atmosphärisch betrachteten Bergschönheit, über Betrachtungen zur wirtschaftlichen Lage , Augen-zwinkernder Satire bis hin zu ernst gemeinter Kritik am allzu selbstgefälligen Bild von einem „dahoam is dahoam“ und einem „mir san mir“. (BSZ)

Information: 27. März bis 15. April. Oberammergau Museum, Dorfstraße 8, 82487 Oberammergau Di. bis So. 10-17 Uhr, an Feiertagen geöffnet.

Abbildung: Nicola von Thurn, „Wilderer“, Selbstporträt, Porzellanmesser, 2014/15

Michael von Brentano, Gamsbock ebay-Nr. 2308809348667, weitergeschnitzt, 2014