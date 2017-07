Der Untergang

Seine Wiederbelebung liegt schon eine Weile zurück. Bereits in den 1990er Jahren erlebte das Schaffen von Franz Schreker, der von den Nazis verfolgte, „entartete“ Jude, eine Renaissance. Auch von der Oper Die Gezeichneten von 1918 gab es schon gewichtige Aufführungen. Selbst im sizilianischen Palermo wurde der Dreiakter bereits 2010 gezeigt: als italienische Erstaufführung. Die Bayerische Staatsoper hinkt also gewaltig hinterher.

Zwar wurde die Münchner Erstaufführung der Oper Schrekers hier schon 1919 realisiert, aber: Danach verschwand das Werk von den Spielplänen. Erst jetzt, fast hundert Jahre danach, wurden Die Gezeichneten wieder gezeigt. Diese Rehabilitation war überfällig: peinlich für die einstige „Hauptstadt der Bewegung“ Adolf Hitlers. Dafür aber ist insgesamt eine bemerkenswerte Produktion herausgekommen.

Ein mörderischer Versuch

In seiner Inszenierung, die jetzt bei den Münchner Opernfestspielen Premiere hatte, schärft Krzysztof Warlikowski die Entstehungszeit der Oper. Für ihn ist sie ein Werk der Zwischenkriegszeit, mit allen Konsequenzen. Bald nach der Uraufführung wird der Erste Weltkrieg ausklingen: ein erster mörderischer Versuch, die Welt neu zu ordnen. Das passt zum Stoff der Gezeichneten.

Auf einer isolierten Insel erschafft sich der entstellte, verkrüppelte Edelmann Alviano Salvago (präsent: John Daszak) ein „Elysium“: ein „Reich des Schönen“. Dort werden junge Frauen gefangen gehalten, vergewaltigt und gemordet. Am Ende sind alle tot, und Salvago ist wahnsinnig. Für Warlikowski steht fest, dass Schreker damit zugleich die zweite Katastrophe geahnt hat: Hitlers Aufstieg und der Zweite Weltkrieg.

Diese zweite Katastrophe überlebte Schreker nicht: Furchtbare Depressionen führten 1934 zu einem tödlichen Herzanfall. Aus diesen Bausteinen setzt Warlikowski seine Inszenierung zusammen, um wohltuend auf Blut- und Sexorgien zu verzichten. Statt die Musik zu verdoppeln, zitiert er Ausschnitte aus frühen Filmen des Expressionismus: auch ein Brückenschlag zur Entstehungszeit der Oper. Das Tuch, mit dem Alviano seine Hässlichkeit verbirgt, erinnert hingegen an den Film The Elephant Man von David Lynch von 1980.

Die Mäusemasken lassen sich wiederum als Anspielung auf den Holocaust-Comic Maus von Art Spiegelman auffassen. Auch die Performance The Artist Is Present von Marina Abramovi(´c) von 2010 wird zitiert. In ihr saßen die Künstlerin und Besucher im „Museum of Modern Art“ in New York an einem Tisch, um sich lange anzustarren. Diese Szene wird aufgegriffen, wenn die gebrechliche Malerin Carlotta (einnehmend: Catherine Naglestad) die Seele des verkrüppelten Alviano malen möchte.

Er liebt sie und sie liebt ihn, was er allerdings nicht zulässt. Der Graf Tamare (überragend: Christopher Maltman) nutzt das aus. Mit einer Boxkampfarena im Hintergrund der Bühne wird die Macho-Gesellschaft vorgeführt. Die Frauen verkümmern zu einem Ballett, das brav herumhopst: zum Vergnügen der Männer. Auch die Bühne in Bauhaus-Design und die Kostüme von Malgorzata Szcze(´s)niak changieren zwischen dem Gestern und Heute.

Zahllose Assoziationen



Warlikowskis Gezeichnete wandeln also nicht einzig auf den Trümmern zweier Weltkriege, sondern stehen auch den gegenwärtigen „Neuordnungen der Welt“ skeptisch gegenüber. Ein starker Ansatz ist das, aber: Leider erklärt sich diese Inszenierung nicht aus sich selber heraus. Um die zahllosen Assoziationen zu verstehen, wäre eine Gebrauchsanweisung hilfreich. Den dritten Akt lässt Warlikowski zudem mit einem neuen Deutungsstrang beginnen.

Alviano spricht einen Monolog von Schreker, mit dem dieser einst seine Kritiker vorführte. Alviano und Schreker sind also eine Person. Die projizierten Judensterne zeigen, dass auch Alviano ein Opfer ist. Doch das ist er eben nicht: Auch in Warlikowskis Regie bleibt er der gescheiterte Führer eines Wahns. Dieser Widerspruch wird nicht aufgelöst. Dafür aber siedelt das Bayerische Staatsorchester unter Ingo Metzmacher die Partitur zwischen Spätromantik, Impressionismus und früher Moderne an: wirkungsvoll und feinsinnig. (Marco Frei)