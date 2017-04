Der Welt entrückt

Obwohl auf den umliegenden Bergen noch Schnee liegt und man den wechselhaften Wetterprognosen nicht recht trauen kann, ist es wieder soweit: In der auf 1000 Metern Höhe gelegenen Schlossanlage Linderhof beginnt die Sommersaison. Das Schloss ist nun täglich von 9 bis 18 Uhr, die Ausstellung „Vom Lynder-Hof zum Schloss“ im Königshäuschen von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen. Im Park plätschern wieder die Brunnen. Auf den Blumenschmuck muss allerdings noch warten: Erst nach den Eisheiligen werden die Beete bepflanzt.

Pünktlich zum Saisonstart gibt es auch eine neue Attraktion: Die Führungen durch Hundinghütte und Gurnemanzklause. Während der ca. halbstündigen Erläuterung in den nach historischen Vorbildern rekonstruierten Sta ffagebauten erfährt man Wissenswertes über die wechselvolle Vergangenheit der Originalbauten.

Welche Geschichte und Geschichten erlebten diese vor der Öffentlichkeit verborgenen Orte, die König Ludwig II. in einem Brief an Richard Wagner lobte als „dort ist es gut sein und der Genuss des Versenkens […] ist ein erhöhter“? Wie wurden die Orte der Oper „Die Walküre“ und des Bühnenweihfestspiels „Parsifal“ von Richard Wagner dramatisch in Szene gesetzt? Dieses und mehr erfahren die Besucher ab dem 15. April bei den täglichen Führungen; Treffpunkt ist an der Gurnemanzklause.

Die Venusgrotte bleibt wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen.

Information: Seit 7. April 2017 fährt an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und Feiertagen eine Fernbuslinie ab München nach Linderhof (www.flixbus.de)

Abbildung: Die 1876 ursprünglich am Fuß der Kreuzspitze errichtete "Hundinghütte" wurde nach dem Vorbild der Behausung Hundings im ersten Aufzug der Oper "Walküre" aus dem "Ring des Nibelungen" gestaltet. 1884 wurde die Hundinghütte durch Brand zerstört, einige Monate später am selben Platz und in gleicher Form wieder aufgebaut. 1945 ging das Gebäude erneut in Flammen auf. Ein Nachbau wurde 1990 im Schlosspark Linderhof errichtet. (Foto: BSV)