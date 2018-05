Entlarvendes Ablenkungsmanöver

Die wahre Empfindung ist längst im Eimer. Oder, genauer gesagt, in der Glotze: Vorne links steht ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher, in dem als Film zu sehen ist, wie Geld gezählt wird oder ein Weihnachtsbaum in Flammen aufgeht. Denn die eigentlichen Gefühle sind outgesourct ins Mediale, während die realen Figuren auf der Bühne nur noch fremdbestimmte Emotionsmuster abspulen – so wie sie auch mit den Phrasen, die sie von sich geben, bloß Gedankenattrappen hinstellen.

Das gilt sowohl für den Titelhelden von Strindbergs dramatischer Ehehölle Der Vater, einen Rittmeister, der, zum Pantoffelhelden degradiert, sich gelegentlich noch in den überlieferten Posen eines Patriarchen versucht. Aber es gilt genauso für seine Gattin und die übrigen Frauen seines hysterischen Weiberhaushalts, der den Rittmeister schließlich in den Wahnsinn treibt: Die Damen sind in ihrem floskelhaften, konfektionierten Emanzipationsgetue genauso Opfer der Entfremdung, die nicht wissen, wie ihnen geschieht.

Dekonstruktionstheater

Passend zu diesem Verlust der Authentizität, besteht die Bühne (Katrin Nottrodt) aus einem neongrünen Plastikboden, in dem phallisch ausfahrbare Stehlampen in der selben Farbe stecken. Auf einem Sofa in der Mitte sitzen Julia Riedler und Daniel Lommatzsch in einer Art Reithosen-Unterwäsche und sprechen die Regieanweisungen Strindbergs. Dann deklamieren sie den oft frei veränderten Text so schnoddrig-distanziert, dass man gleich merkt: Hier wird nicht Theater gespielt, sondern das Theaterspielen nur zitathaft vorgezeigt.

Immer wieder spielen sie dieselben Szenen in unterschiedlichen Tonfällen durch, übernehmen dabei alle Rollen gleichzeitig und reißen Kissen auf, aus denen die Daunen in die Luft wirbeln. Dazu werfen die Lampen ein rosa Licht auf die Szenerie, Schneegestöber setzt ein, ein Christbaum wird aufgestellt und sechs vollbärtige Herren vom Männergesangverein Camerata Vocale München treten in viriler Holzfällerkluft auf, um klangschön Ein Prosit der Gemütlichkeit zu intonieren.

Das ist bestes, quasi klassisches Regietheater, ein wenig eklektisch natürlich mit seinen Marthaler-Anklängen und einer Prise René Pollesch. Der Noch-Hausregisseur Nicolas Stemann, künftig Intendant in Zürich, schraubt den Vater an den Münchner Kammerspielen zur bizarren Farce hoch, zu einer surrealen, schrill-komischen, teils fast spukhaften Groteske, die durch poetisch-kitschigen Stimmungszauber zusammengehalten wird.

Ob gewollt oder nicht: Der ganze Gesten- und Wortverhau aus Geschlechterkampf, Feminismus und Gendertheorie, der hier als herrlich grell verzerrtes Zitat vorgeführt ist, wird in diesem Dekonstruktionstheater als einzige Vernebelungsmaschinerie entlarvt, hinter der sich ganz andere Motive verbergen: Der behauptete Gegensatz zwischen Mann und Frau entpuppt sich als reine Fiktion. Ebenso wie die Fiktion von Nationen- oder Generationenkonflikten dient er dazu, von dem fundamentalen und einzig relevanten Gegensatz abzulenken, nämlich dem der ökonomischen Interessen. (Alexander Altmann)