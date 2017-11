Erfolgreich evaluiert

Viel mehr als „nur“ die Ausstellungen: Zum Deutschen Museum gehören neben der einzigartigen Sammlung von Meilensteinen aus Naturwissenschaft und Technik auch eigene Werkstätten, ein Archiv, Deutschlands größte Museumsbibliothek und ein international renommiertes und bestens vernetztes Forschungsinstitut. Die Arbeit im Haus wird zu gut einem Drittel durch die gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern finanziert. Die Leibniz-Gemeinschaft prüft regelmäßig, ob Konzepte, Qualität und Ergebnisse den Ansprüchen an ein Integriertes Forschungsmuseum genügen. Diese so genannte Evaluierung fand Anfang des Jahres statt. Jetzt wurden die Ergebnisse veröffentlicht: Dem Deutschen Museum wird darin „sehr gute“ bis „exzellente“ Forschungsarbeit bescheinigt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Museum in den kommenden sieben Jahren bis zur nächsten Evaluierung rund 100 Millionen Euro an forschungsbezogenen Mitteln bekommt.

Sie tüfteln in Laboren, digitalisieren Exponate, entwerfen Ausstellungs-konzepte, entwickeln innovative Bildungsprogramme, verfassen hoch-wertige Publikationen, kooperieren international, bilden wissenschaftlichen Nachwuchs aus oder veranstalten Workshops und Konferenzen: Hinter den Kulissen des Deutschen Museums arbeitet eine Vielzahl von Menschen daran, neues Wissen zu erschaffen, zu veröffentlichen und zu vermitteln. Seit dem Jahr 2000 ist das Haus als Integriertes Forschungsmuseum Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Diese wiederum überprüft regelmäßig, ob die gewährten Haushaltsmittel zweck-gemäß eingesetzt werden. Anfang des Jahres nahm deshalb eine Bewertungsgruppe die Arbeit des Museums genau unter die Lupe. Die unabhängigen Sachverständigen aus dem In- und Ausland kamen zum Ergebnis, dass „die nach Maßgabe der Förderung für Leibniz-Einrichtungen finanzierten Arbeiten des Deutschen Museums, die sich in fünf Teilbereiche gliedern, in drei Fällen als sehr gut und in zwei Fällen als exzellent bewertet werden“.

„Sehr gut“ schnitten dabei die Teilbereiche „Forschungsinfrastruktur“ (Archiv, Bibliothek, Objektsammlungen, Deutsches Museum Digital), „Sammlungsbezogene Forschung“ (Objektforschung und Restaurierungsforschung) und „Vermittlung“ (Ausstellungen, Besucherlabore, Bildungsprogramme) ab. Als „exzellent“ wurden die Teilbereiche „Wissenschafts-, Technik- und Umweltgeschichte“ sowie die „Vermittlungsbezogene Forschung“ (Überführung von Forschungsergebnissen in die Ausstellungen, Wissenschaftskommunikation) bewertet. (BSZ)