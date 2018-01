Erinnerungstücke

"Eine Erinnerung ist eine Erinnerung ist eine Erinnerung?" ist die neue Ausstellung des Jüdischen Kulturmuseums Augsburg-Schwaben in seiner Dependance Ehemalige Synagoge Kriegshaber überschrieben. Objekte sind in vielfacher Weise Träger von Erinnerungen und können als stumme Zeugen verschiedener Vergangenheiten auf Brüche wie Kontinuitäten der Geschichte verweisen, wenn man ihre vielfältigen Dimensionen aufdeckt. Auch den 23 Objekten aus dem Umfeld der Synagoge Kriegshaber, einer der zwei in Augsburg erhaltenen Synagogen, sind vielfältige Erinnerungen eingeschrieben.

In der NS-Zeit in alle Welt verstreut, kehren kostbares Tora-Silber, wertvolle synagogale Textilien, seltene Manuskripte und andere Judaica für diese kulturhistorische Ausstellung in ihre Heimat zurück und erinnern dort an die religiöse, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung dieser einstigen Vorstadtgemeinde, die weit über die einer landjüdischen Gemeinde hinausging. Sie verweisen aber auch auf die individuellen Erinnerungen ihrer früheren Besitzer oder ihrer einstigen Verwender und stellen Fragen nach einem heute adäquaten Umgang mit diesen Erinnerungen. (BSZ)

Information: 30. Januar bis 17. Juni. Museumsdependance Ehemalige Synagoge Kriegshaber, Ulmer Straße 228, 86156 Augsburg. Donnerstag bis Samstag 14–18 Uhr, Sonntag:13–17 Uhr.

Zur Ausstellung erscheint ein deutsch-englischer Katalog: Benigna Schönhagen (Hg.), Eine Erinnerung ist eine Erinnerung ist eine Erinnerung? Judaica aus dem Umfeld der Synagoge Kriegshaber, Berlin: Hentrich und Hentrich 2018, 172 Seiten, 25,00 Euro. ISBN: 978-3-95565-248-7