Mit dem gemeinsamen Programm „Debüt für die Kunst" fördern das Museum Moderner Kunst Wörlen und die Universität Passau Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Kunst. Die nächste Ausstellung ist "Jetzt hör' ich mich doppelt" überschrieben - sie zeigt Arbeiten von Moritz Dometshauser.

Seine großformatigen Ölgemälde zeigen grotesk-absurde Szenarien. Eine Puppe zieht auf einer Straße einen kilometerlangen Kreidestrich. Die schwarzen Fensterhöhlen eines Hauses mutieren zum Schrei einer menschlichen Gestalt. Ein halber Hund sinniert in einer Denkblase über einen halben Elefanten. In ihrer Rätselhaftigkeit changieren diese Bildwelten zwischen verstörenden Zeit-Tableaus und spielerischer Ironie.

Als Fundus dient dem Künstler (1985 in Nürnberg geboren) ein über Jahre angereichertes Archiv aus zeichnerischen Notizen, Kompositionen, Studien und eigenen Fotografien. Sie bilden im Zusammenspiel mit unterschiedlichen visuellen und literarischen Motiven – aus der klassischen Kunstgeschichte ebenso wie aus Instruktionszeichnungen, Comics, Kitsch oder etwa Texten Samuel Becketts – den Treibstoff für die Malerei, das Spiel mit Formen und Farben, Licht und Schatten, künstlerischen Stilen und Materialität.

In einem Prozess der Selektion, Verfremdung und Verdichtung entsteht so ein „erzählerisches Rauschen", das, der Eigenfrequenz der bildlichen Resonanzräume folgend, gegenwärtiges Leben reflektiert. Das Gesprächs-Fundstück „jetzt hör’ ich mich doppelt" erlaubt in diesem Sinn nicht nur Assoziationsmöglichkeiten zu Headsets und Telekommunikation, sondern weist zugleich auf die im Echo auftretende Unschärfe und Verfremdung des ursprünglich Gesagten hin.

Mit Moritz Dometshauser wurde ein Künstler gewonnen, der bereits auf zahlreichen Ausstellungen vertreten war und durch mehrere Stipendien gefördert wurde. Neben seinem Studium der Kunst in Passau und an der Kunstakademie München absolvierte er Studienaufenthalte am Edinburgh College of Art und dem Goldsmiths College in London. (BSZ)

Information: Museum Moderner Kunst, Bräugasse 17, 94032 Passau. Di. bis So. 11–18 Uhr. www.mmk-passau.de