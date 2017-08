Es blaut so blau

Endlich leuchtet sie wieder: Die Skulptur „Gerundetes Blau“ des 2009 verstorbenen Münchner Künstlers Rupprecht Geiger ist das Wahrzeichen des Gasteig, Münchens Kulturzentrum. Geiger erhielt den Auftrag für das Werk 1987 und besprühte das 7 Meter hohe Aluminium-Oval mit einem kräftigen Blau als Kontrast zum roten Backstein des Kulturzentrums. Der beabsichtigte Gegensatz wirkt jedoch nur, solange das „Gerundete Blau“ intensiv strahlt. Deshalb lässt der Gasteig das Kunstwerk in regelmäßigen Abständen in enger Abstimmung mit dem Archiv Geiger restaurieren. So auch diesen Sommer.

Farbe steht im Mittelpunkt des künstlerischen Werks Geigers, weshalb das Verblassen der Farbe eines seiner Kunstwerke einen erheblichen Wertverlust nach sich zieht. Kratzer, Rost, Graffiti und Sonneneinstrahlung hatten zuletzt starke Schäden auf der Plastik hinterlassen.

Nach der Restaurierung hat „Gerundetes Blau“ nicht nur deutlich an Strahlkraft gewonnen, sondern auch der Wert hat sich verdoppelt bis verdreifacht. Die letzte Restaurierung von „Gerundetes Blau“ liegt zehn Jahre zurück. Für die Renovierung zieht der Gasteig einen speziellen, von der Nachlassverwaltung des Künstlers autorisierten Malerbetrieb heran. (BSZ)