Feuerzauber in der Festung

Es ist immer wieder überraschend, wie mächtig sich die Plassenburg über Kulmbach erhebt. Kein Wunder: einst galt der große Renaissancebau als Vorbild für gelungenen Festungsbau. Aber nicht nur wegen ihrer noch heute nachvollziehbaren Wehrhaftigkeit, sondern auch wegen ihrer künstlerischen Ausgestaltung ist ein Besucher der Burg lohnend. Zudem sind dort eingie Museen untergebracht - zum Beispiel das Deutsche Zinnfigurenmuseum. Alles bei freiem Eintritt kann man am 2. September beim „Tag der offenen Plassenburg“ in Augenschein nehmen, zu dem die Bayerische Schlösserverwaltung einlädt.

Rund um den „Schönen Hof“ der prachtvollen Burg erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Man spaziert durch ein Feldlager, lauscht Turmbläsern und mittelalterlicher Musik oder schaut bei Fechtvorführungen und der Premiere des Films „Die Plassenburg von oben“ zu. Kinder haben Spaß bei Mitmachaktionen, beim Spielmobil, bei Workshops, der Burgrallye oder bei den Geschichten der Märchenerzählerin. Viel Wissenswertes rund um die Burg erfährt man zudem am Infostand „Geflügelte Burgbewohner“ und bei Sonderführungen. Dazwischen stärkt man sich mit Leckereien wie Kesselgulasch oder Flammkuchen: die ideale Grundlage für die große Feuershow zum Abschluss des Tages.

Nicht garantiert ist, dass man an diesem Tag der berühmten "Weißen Frau" auf der Plassenburg begegnet - was auch besser so ist. Der Sage nach soll sie nämlich erscheinen, um den Tod eines Hohenzollern anzukündigen. Bei der ominösen Dame soll es sich der Sage nach um die ehemalige Burgherrin Kunigunde handelm der Witwe des Grafen Otto von Orlamünde. Sie sich in Albrecht den Schönen, Sohn des Nürnberger Burggrafen verguckt. Aus einem Missverständnis heraus und weil sie für ihn frei sein wollte, brachte sie ihre beiden Kinder um. Aus war's mit der Liebschaft. Kunigunde wurde vom Papst vergeben, allerdings musste sie ein Kloster stiften und selbst dort eintreten. Das tat sich auch: Sie gründete Klsoter Himmelkron, wo sie schließlich als Äbtissing starb. (BSZ)

