Fränkisch-chinesischer Hahnenruf

„Im Zeichen des Hahn“ hat das Schwabacher Stadtmuseum eine Sonderausstellung über die chinesische „Boomtown“ Shenzhen betitelt. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum der Regionalpartnerschaft zwischen den Städten Nürnberg, Erlangen, Fürth und Schwabach sowie den Landkreisen Nürnberger Land, Erlangen-Höchstadt, Fürth und Roth mit dem chinesischen Küstenort Shenzhen. Zehn Künstlerinnen und Künstler aus der Region Nürnberg präsentieren setzen sich in unterschiedlichen Ansätzen und Techniken mit ihren in China gewonnenen Eindrücken auseinander.

Aus Shenzhen, dem kleinen Ort im Schatten von Hongkong, wurde in atemberaubender Geschwindigkeit eine wohlhabende Wirtschaftsmetropole mit heute rund 15 Millionen Einwohnern. Mit den dicht an dicht stehenden Wolkenkratzern unterscheidet sich Shenzhen im Erscheinungsbild kaum mehr von der Nachbarstadt. Shenzhen übernimmt mit seiner Sonderwirtschaftszone eine Vorreiterrolle für ganz China: Hier floriert die Marktwirtschaft unter staatlicher Kontrolle, hier zeigt sich das reiche China.

Um Anschluss an den riesigen, sich rasch entwickelnden Markt in China zu finden, schlossen sich 1997 die Städte und Landkreise der Region Nürnberg zusammen und gingen mit Shenzhen eine Regionalpartnerschaft ein. Im Laufe der Partnerschaft entwickelte sich eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch ein reger kultureller Austausch. Mittlerweile reisen Künstlerinnen und Künstler aus der Region Nürnberg sowie aus Shenzhen regelmäßig in die jeweilige Partnerstadt, um dort zu arbeiten und ihre vielfältigen Arbeiten auszustellen.

Die Arbeiten von Heike Hahn, Christoph Haupt, Christian Höhn, Annie Kuschel, Victoria Lin, Thomas May, Birgit Nadrau, Rainer Schenk, Bernd Telle und Meng Yang stehen alle "Im Zeichen des Hahnes", da der Hahn das Chinesische Tierkreiszeichen des Schwabacher Jubiläumsjahres ist. Vielleicht kein Zufall – denn schließlich steht der Hahn in China für besondere Kreativität. (BSZ)

Information: Stadtmuseum, Museumsstraße 1, 91126 Schwabach. Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.