Die Jugendproduktion „Diamond Lucy“ (Herbst 2015) an Ovigo-Theater aus Oberviechtach ist für den internationalen "Papageno Award" der Reiman-Stiftung in der Kategorie „Beste Produktion“ nominiert worden. Mit dem Preis werden herausragende schauspielerische Leistungen jugendlicher Menschen im Alter von 12 bis 21 Jahren gewürdigt. „Diamond Lucy“ - unter der Regie von Julia Ruhland - wird gestemmt von einem Ensemble von Jugendlichen (und einem Kind).

„Wir sind total aus dem Häuschen. Erst der Bayerische Amateurtheaterpreis im letzten Jahr und jetzt eine Nominierung für einen internationalen Award! Eine grandiose Bestätigung unserer harten Arbeit“, so Florian Wein, Ovigos Künstlerischer Leiter nach der Bekanntgabe der Nominierungen. Die Preisverleihung findet am 25. März in Salzburg statt.

"Saulustige Komödie"

Der März wird so oder so ein turbulenter Monat für das Ovigo Theater, denn die Komödie „Männerhort“ wird Premiere feiern. Das Stück von Kristof Magnusson handelt von vier Männern, die sich im Keller eines Einkaufszentrums ihr eigenes Refugium der Männlichkeit errichten. Dort sind sie sicher vor ihren shoppingsüchtigen Frauen. Das denken sie zumindest. Denn ihr geliebter Männerkeller droht aufzufliegen und sie schmieden beinharte Verteidigungspläne. Regisseur Florian Wein verspricht „eine saulustige Komödie, die weder vor Slapstick noch vor teils schweinischen Witzen Halt machen wird“. Weins größte Herausforderung besteht bei den aktuellen Proben darin, die Schauspieler (Stefan Neubauer, Michael Zanner, Roland Fritsch, Christian Gnan) überhaupt zu verstehen. „Männerhort“ wird in oberpfälzer Mundart gespielt - Florian Wein ist gebürtiger Nürnberger. (BSZ)

Information: www.ovigo-theater.de

Abbildung:

Turbulent verspricht es in der Komödie "Männerhort" zuzugehen, mit der das Ovigo-Theater im März Premiere feiert. (Foto: Ovigo-Theater)