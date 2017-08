Großes Stelldichein auf den Straßen

Vom 8. bis 10. September feiert Würzburg wieder sein „Stramu“ – und damit Europas größtes bühnenfreies Festival für Straßenmusik und Straßenkunst. Auf 24 Plätzen der Innenstadt wechseln sich 200 Künstler aus 19 Nationen ab und zeigen ihr Können – bei freiem Eintritt.

Die Shows umfassen zahlreiche Genres: Straßentheater, Jonglage, Artistik, Feuershows und Kinderprogramme. Erstmals wird dank der Unterstützung des Bayerischen Kulturfonds ein Gastland auf dem „Stramu“ präsentiert: So ist Spanien mit elf Künstlergruppen vertreten, die südeuropäische Klänge und modernes Straßentheater aus den spanischen Metropolen nach Würzburg bringen. Auch Künstler aus Portugal, Italien und Kroatien sind zu Gast und präsentieren „World Fusion“, Jazz, experimentellen Pop oder Klezmer. Wie in den vergangenen Jahren versteht sich das „Stramu“ zudem als Bühne für die regionale Musikszene. Ebenso wetteifern 13 junge Bands aus der Region um den „Sparda-Nachwuchspreis“. Höhepunkte setzt zudem am Samstag- und Sonntagabend die „Sparda-Open-Air-Gala“ im Ehrenhof des Rathauses. (BSZ)

Information: www.stramu-wuerzburg.de