Heimat und Hass im Fokus

Heimat, Identität, sprachliche Vielfalt und der Umgang mit Hass in der Gesellschaft stehen beim 37. Poetenfest in Erlangen, das heute beginnt und bis 27. August dauert. "In diesem Jahr ist es offensichtlich, dass das Thema Migration und Integration in der Literatur angekommen ist", sagte Festivalleiter Bodo Birk der Deutschen Presse-Agentur. Schon auf dem Höhepunkt der Flüchtlingszuwanderung im Sommer 2015 sei auf dem Poetenfest die Frage aufgekommen, wo es denn Bücher über die Entwicklung gebe. Inzwischen sei eine ganze Reihe junger Autoren hervorgetreten, die oft selbst eine Fluchtgeschichte oder einen Migrationshintergrund hätten.

Dazu gehört der aus Syrien geflohene Hamed Abboud, der auf dem Festival seinen Roman "Der Tod backt einen Geburtstagskuchen" vorstellen wird. Darin erzähle er "auf sehr heitere und humorvolle Art" von seinen Fluchterfahrungen. Aus dem Werk werde im arabischen Original und der deutschen Übesetzung gelesen, sagt Birk.

Mit Spannung erwarte er zudem den Auftritt von Fiston Mwanza Mujila, einem französischsprachigen Autor aus dem Kongo, der seit einigen Jahren in Graz als Dozent für afrikanische Sprachen und Kulturen arbeite. Sein Roman "Tram 38" spürt dem Lebensgefühl in afrikanischen Großstädten nach. Mujilas Vortrag werde musikalisch umrahmt, "laut und explosiv" sein und für Überraschungsmomente sorgen, versprach Birk.

Überhaupt sei der Einfluss anderer Kulturen auf die deutschsprachige Literatur in den letzten Jahren stärker geworden. So gebe es nun viele Autoren mit anderer Muttersprache, die über einen anderen Umgang das Deutsche neu entdeckten, sagt Birk.

Als ein Highlight gilt das Autorenporträt am Samstag, das Paul Maar aus Anlass seines 80. Geburtstags gewidmet ist. Der Schriftsteller wurde vor allem mit seinen launigen Geschichten über das Fabelwesen Sams bekannt.

Ernster geht es am selben Tag im aktuellen Podium mit der bekannten Frauenrechtlerin Seyran Ates zu. Die Aktivistin und Autorin hat erst kürzlich in Berlin eine liberale Moschee mitbegründet, wird seitdem massiv bedroht und steht deshalb unter ständigem Polizeischutz.

Die Diskussion beim Poetenfest soll sich um Erscheinungsformen von Hass in Form von Hetze im Internet, Gewaltexzessen wie beim G20-Gipfel in Hamburg, islamistischem Terror und Phänomene wie Pegida drehen.

Zum Poetenfest werden mehr als 80 Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizisten erwartet. Viele Autoren lesen im Schlossgarten in Erlangen aus ihren Neuerscheinungen. Das Poetenfest gilt als das wichtigste deutsche Literaturfestival vor der Frankfurter Buchmesse. (dpa)