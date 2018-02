Heißer Mai

1968 war zweifelsohne ein Epochenjahr. Zahlreiche Proteste bewegten die Bundesrepublik Deutschland. Vor allem die Vorhaben zur Notstandsgesetzgebung der ersten Großen Koalition führten zu einer breiten Protestbewegung der Außerparlamentarischen Opposition (APO). Einen Höhepunkt der Proteste stellte sicherlich die Kundgebung verschiedener Gruppen der APO im Hofgarten von Bonn, dem damaligen Regierungssitz, am 11. Mai 1968 dar. Diese größte Protestaktion im Freien wurde am Abend dieses Tages durch einen heftigen Gewitterregen aufgelöst.

Die besondere gesellschaftspolitische Situation veranlasste damals das Ehepaar Sabine und Frank Bertsch nach dem Regenguss am späten Abend im Hofgarten nachzusehen. Das Paar las dort viele weggeworfene und durchnässte Plakate und Dokumente auf und trocknete diese zuhause. Auf diese Weise entstand eine nicht alltägliche Sammlung direkter Protestdokumente zur Notstandsgesetzgebung. Sie besitzt in den Argumentationen, in der Wahl der Sprache und in der graphischen Gestaltung eine zeitgeschichtliche Bedeutung. Frank Bertsch entschloss sich nun, die Sammlung der Staatlichen Bibliothek Regensburg zu übergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass diese Sammlung unsere Bestände bereichert. Es handelt sich dabei um wichtige Zeitdokumente“, so Bibliotheksleiter Bernhard Lübbers. „Da nun fünfzig Jahre seither vergangen sind, werden wir im Herbst dieses Jahres eine Auswahl aus den Plakaten der Öffentlichkeit zeigen und gleichzeitig auch einen Blick auf die Vorgänge im Regensburg des Jahres 1968 werfen“, sagte Lübbers anlässlich der Übergabe der Plakate an die Bibliothek. (BSZ)