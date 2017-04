Höhere Wahrheiten

Mal ganz ehrlich: Dass Lügen kurze Beine haben, ist doch Humbug. Zumindest, wenn eine Riesin wie Kammerspiel-Diva Wiebke Puls auf der Bühne steht und uns schamlos anschwindelt. Aber auch Kassandra Wedel ist keine Pinocchio-Nase gewachsen, obwohl sie behauptet, sie sei „Nutte geworden“. Was natürlich gelogen ist, denn in Wirklichkeit ist sie Tänzerin.

Aber das Spiel, das die beiden Damen da im Werkraum der Münchner Kammerspiele spielen, heißt eben Luegen (mit schickem „ue“) und ist ein Projekt der Jungregisseurin Verena Regensburger.

Fast mehr noch als ums Lügen geht es an dem Abend allerdings um Gehörlosigkeit, denn Kassandra Wedel ist taub, was als effektvolles Kommunikations-Hemmnis immer wieder witzig in die Performance eingebaut wird.

Die reine Wahrheit ist auch, dass dieser Abend genial beginnt, als stummes Aktionsballett, und dann immer schwächer wird. Wenn’s losgeht, sieht man im Dämmerlicht minutenlang nur das Bühnenbild. Völlig zu Recht, denn Marie Häusner ist eine herrliche Installation gelungen mit drei mannshohen Milchglas-Vitrinen, die an alte Naturkundemuseen denken lassen, aber auch an Gewächshäuser oder Terrarien, denn in ihrem Inneren erkennt man verschwommen wucherndes Pflanzengerank. Zugleich funktioniert diese Halbdurchsichtigkeit als synästhetische Visualisierung der gedämmten Umweltwahrnehmung von Gehörlosen (für die simultan in Gebärdensprache übersetzt wird).

Der Auftritt der beiden Akteurinnen hat dann etwas wunderbar Surreales. Auf ellenhohen Kothurnen schreiten sie langsam herein, angetan mit weißen Schlaghosenanzügen, die Assoziationen an fernöstliche Priestergewänder wecken – oder an Science-Fiction-Gestalten. Auf dem Kopf tragen die Performerinnen geschlossene Fechter-Masken.

Das Outfit ist natürlich hochsymbolisch zu verstehen, als Zeichen für die Maskierung, den Schein, das Verbergen des wahren Ich im gesellschaftlichen Umgang, also für die Lüge.

Doch alsbald beginnen die beiden Aliens sich zu entkleiden, nicht ganz, aber sie legen zumindest ihre formellen Ritual-Rüstungen ab und kommen darunter als Personen zum Vorschein. Die ausgezogenen Klamotten werden in eine Plastikhülle gesteckt – und daraus mit heulendem Staubsauger die Luft entfernt, sodass die Gewänder quasi in Klarsichtfolie eingeschweißt sind und flugs in eine Vitrine verstaut werden als Museumsstück oder seltsames „Gwachs“.

Denn, so stellt sich heraus, auch die Zimmerpalmen, die in den Milchglaskästen dichte Dschungelvegetation vorgaukeln, sind bloß eingeschweißte Topfpflanzen. Alles Lüge eben.

Dass sich die Balken biegen

Aber selbst das stimmt nicht. Denn genau genommen ist das Theater der falsche Ort, um das Thema Lügen zu verhandeln. Weil es in der Kunst bekanntlich keine Lügen im strengen Sinn gibt, sondern nur Fiktion, Schein und Illusion – die zwar auch „unwahr“ sind, aber idealerweise den Zweck verfolgen, eine höhere Wahrheit erfahrbar zu machen. Das heißt, wenn auf einer Theaterbühne gelogen wird, dass sich die Balken biegen, sind diese Lügen von vornherein als solche gekennzeichnet und damit natürlich keine echten Lügen mehr, sondern bloß noch Spiel – für das es langen, begeisterten Beifall gab. Ungelogen. (Alexander Altmann)