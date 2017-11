Höllisches Schönreden

In München hat man’s halt gern ein bisschen barock, selbst im nüchternen Marstall des Residenztheaters. Und weil zum Barock auch zünftige Vanitas-Schauder gehören, gibt’s zuerst einen Memento-mori-Effekt: Wie wir mal aussehen werden, wenn wir tot sind, wie fahl und graugrün, das zeigt ein Blick auf die Gesichter der Zuschauer vor Beginn dieser Aufführung. Schuld daran ist das gruslige Leichenlicht, das von den grauen Latexplanen reflektiert wird, die sich wie faltige Haut über das Bühnenbild von Anneliese Neudecker ziehen.

Aber dann beginnt mit einem lauten Knall die Vorstellung, und das Licht kippt schlagartig um: Jetzt ist die Plastikbühne in ein schrilles Pink getaucht, und die Figuren, die durch diese rosa Gummizellenschlucht stolpern, scheinen in Katrin Plötners Inszenierung direkt aus Barbieland zu kommen. Die Oberpuppe heißt hier Cookie und trägt zu knallgelben Haaren ein knallgelbes Kostüm, das so eng ist, dass es eher an eine Zwangsjacke erinnert. Was schon insofern passt, als die fremdbestimmten Floskeln von Erfolg und Stehvermögen, die Cookie runterrattert, genauso unecht wirken wie die lutscherfarbene Synthetik-Ausstattung.

Verlogener American Dream

Es sind also wieder mal die Lügen des American Dream, die auch Noah Haidle in seiner Kapitalismusgroteske Für immer schön aufspießt: Die Illusion vom Erfolg durch Leistung können sich seine Figuren buchstäblich abschminken, denn der 1978 geborene Autor aus Michigan erzählt in einer Folge kurzer Szenen von der 30 Jahre dauernden Anti-Karriere der Kosmetikvertreterin Cookie. Die rollt im Mittleren Westen der USA mit ihrem Musterköfferchen von Tür zu Tür, um den Hausfrauen Anti-Aging-Moisturizer und andere Schönheitspampe zu verkaufen – manchmal gar im blutigen Kampf mit Kolleginnen, die auch alle die Umsatzmeisterschaft ihrer Firma gewinnen wollen.

Es sind lauter verschossene Polaroids aus dem beschädigten Leben, die uns da vorgeführt werden, eine grelle Bilderfolge, die im Grunde aber dem Musterköfferchen der Ideologiekritik entstammt. Dieser Bühnencomic handelt von Selbstausbeutung, von Vernichtung durch Arbeit, und er zeigt den verzweifelten Versuch von Opfern der Konkurrenzgesellschaft, sich ihre Hölle schönzureden.

Dass diese zwangsfröhlichen Selbstoptimierer die Parolen von Leistung, Fleiß und Eigenverantwortung gläubig nachplappern, die doch nur ihrer Versklavung dienen, stellt quasi ein Idealbeispiel von Bewusstseinskosmetik dar – so wie auch ihre Flucht in billigen esoterischen Religionsersatz: „Welche Abenteuer hält das Universum heute für mich bereit?“, fragt sich Cookie jeden Tag, als seien es nicht handfeste ökonomische Machtstrukturen, sondern unbegreifliche kosmische Kräfte, die für die ganzen Demütigungen einer Klinkenputzerexistenz sorgen.

Entfremdungsmonster

So beeindruckend Pauline Fusban, Katharina Pichler, Nils Strunk und Mathilde Bundschuh die Nebenrollen geben, die Hauptattraktion des Abends ist, abgesehen vom Bühnenbild, Juliane Köhler als Cookie. Erschreckend, wie sie in ihrem Gesicht hinter dem Gute-Laune-Make-up die fortschreitenden seelischen Verheerungen einer Frau flackern lässt, die ihren Job nur mit Alkohol erträgt, ihre Freundinnen hintergeht, ihren Mann in den Selbstmord treibt und ihre Tochter aussetzt, die sich später folgerichtig den goldenen Schuss gibt.

Hat man Mitleid mit so einer Cookie? Rein verstandesmäßig schon, weil dieses zappelnde Entfremdungsmonster ja nur zugespitzt zeigt, was die Verhältnisse aus uns allen machen: Wer Geld verdienen muss, wird unausweichlich verschlissen und verbogen.

Auf affektiver Ebene hingegen macht einen diese Figur eher wütend. Weil sie, statt ihre eigenen Interessen zu erkennen, lammfromm die Sprüche der Metzger nachbetet, denen sie sich auf die Schlachtbank legt. (Alexander Altmann)