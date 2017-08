Es ist ein einmaliges und ausgewöhnliches Ereignis: Zur Eröffnung der Ausstellung „Josef Baier - Resonanz" am kommenden Sonntag, 6. August, treten in der Studienkirche St. Josef Burghausen die Klangskulpturen des österreichischen Bildhauers in Kontakt mit den Musikinstrumenten des Ensembles Sonar. Für kurze Zeit lösen sich die Grenzen zwischen bildender Kunst und Musik auf.

In dieser Einzelausstellung des aus Leonding bei Linz stammenden Bildhauers (1951 geboren) steht das Thema Resonanz im Mittelpunkt. Resonanz bedeutet Widerhall und Echo. Josef Baier versteht Resonanz als eine Möglichkeit, seine Skulpturen, den Raum und den Betrachter mit Hilfe eines gesetzten Impulses in Schwingung zu versetzen.

Dabei bringt er den Betrachter nicht nur durch die skulpturale Form visuell in Schwingung. Er sucht bei der Formfindung zugleich nach Resonanzkörpern, die durch mechanische Abläufe oder mit Hilfe direkter Aktionen durch den Besucher ins Schwingen und somit zum Klingen kommen.

Der umgebende Kirchenraum mit seiner mächtigen Akustik verstärkt als zusätzlicher Klangkörper die Wirkung. Die den Skulpturen innewohnende Statik wird dadurch gleichsam aufgehoben.

In den Arbeiten kumulieren Josef Baiers Kenntnisse der Materialbeschaffenheit, Kinetik, Musik, Philosophie, Mathematik und Physik. Diese an die bildende Kunst angrenzenden Disziplinen unterstützen und durchdringen den bildhauerischen Prozess. Dabei bleibt die Form und Gestalt stets im Mittelpunkt der Arbeit des Bildhauers. (BSZ)

Information:

Bis 29. Oktober. Studienkirche St. Josef, Kanzelmüllerstraße 90a, 84489 Burghausen, Do, Fr 14-18 Uhr, Sa, So und Feiertag 10-18 Uhr.



Als artist in residence arbeitet Josef Baier noch bis zum 31. August in der Ökonomie des Klosters Raitenhaslach nahe der Klosterkirche in einer offenen Werkstatt. Dort sind weitere Arbeiten im Außenbereich gesetzt.



Zu einem Künstlergespräch in seine offene Werkstatt lädt Josef Baier am Freitag, den 11. August um 19 Uhr ein. Treffpunkt ist die Klosterkirche Raitenhaslach.

Abbildung: Bogenharfe (Ausschnitt). (Foto: Josef Baier)