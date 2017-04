Irrwitzige Trumpiade

Wenn die sexy aufgedonnerte Lady mit dem vielsagenden Namen Melania Pump im hautengen Tiger-Mini auf Stilettos mit osteuropäischem Zungenschlag ihrem Kotzbrocken von Mann auf die Sprünge hilft, ist die angejahrte, aber unverwüstliche deutsche Vorzeigeklamotte Pension Schöller endgültig auf der Bühne von heute angekommen. Im Staatstheater Nürnberg inszenierte Bernadette Sonnenbichler das 1890 uraufgeführte Lustspiel mit unverkennbar aktuellem Gegenwartsbezug und Ähnlichkeiten mit lebenden Politpromis als überdrehte Soap.

So gut, so plump, die Fakes feiern in dieser irrwitzigen Trumpiade Triumphe, wenn dem Deal-Maker Philipp Klapproth die Pension Schöller als postfaktische Nervenheilanstalt für seine Idee vorgeführt wird, mit echten Irrenhäusern Geld zu machen, indem er sie und ihre Insassen als Realityshow ausstellt.

Überall Bekloppte

Denn dieser Wahnsinn hat Methode, soll doch die chaotische Normalität in der Pension Schöller nur beweisen, dass sich die normalen Bekloppten von den tatsächlich Verrückten kaum mehr unterscheiden lassen. Die Psycho- und Soziopathen sind allgegenwärtig.

Im aufwendigen Bühnenbild (Martin Miotk) schaufelt die Drehbühne diese Milieus und ihre Szenerien immer schneller vor die Augen eines ob dieser Dynamik begeisterten Publikums, dem der ganz normale Wahnsinn und die irre Normalität vor den Augen verschwimmt.

Zumal die immer mehr auf- und überdrehende Schauspielerriege in ihrer irren Kostümierung (Kostüme: Kristopher Kempf) mit hysterischer Spielfreude die Gags und Slapsticks auf die Spitze treibt. Allen voran das urkomische Naturtalent Pius Maria Cüppers, der für seine Trump-Parodie Beifall auf offener Szene einheimst: Wie der sich, wild gestikulierend, über Behinderte lustig macht, das missliebige Journalistenpack beschimpft und frauenfeindliche Zoten reißt, wäre zum Totlachen – wenn es nicht bittere Wirklichkeit wäre.

Thomas Nunner als sprachbehinderter Stotterer ist eine nicht minder umjubelte Lachnummer wie das Duo Philipp Weigand und Frederik Bott, das die Fakes einfädelt und damit doch auf die Schnauze fällt. Eine Nummer zu laut ist Thomas Klenk als rechtslastiger Bundeswehrmajor mit langem Afghanistan-Einsatz, der sein rassistisch-fremdenfeindliches Mütchen am wuselig-devoten Wirt kühlt, den Filipp Hofmann in einer glänzenden Karikatur ausstellt.

Eine sexistisch ausgestellte Augenweide sind die Damen: Lilly Gropper macht als Melania Pump, Karen Dahmen als Bloggerin und Ruth Macke in der Hosenrolle der „Herr und Frau Direktor Schöller“ nicht nur gute Figur, sondern auch darstellerisch etwas her. Zwar hart am Rande des Erträglichen, aber eine mutige Regie-Idee ist es, die Rolle der Frau vom Finanzamt von einer Laiendarstellerin mit Down-Syndrom zu besetzen, als die Sonja Hofmann unter all den Verrückten mit unvergleichlich stiller Würde herumgeistert.

Lang anhaltender Beifall für diese Pension Schöller, die das Zeug hat, weit über diese Spielzeit hinaus zum Publikumsrenner zu werden. (Fridrich J. Bröder)