Kini-Vision

Über 130 Jahre nach seinem geheimnisumwitterten Tod rücken für König Ludwig II. im Graswangtal nun wieder die Baumaschinen an: Ein beeindruckender Holzpavillon entsteht, 13 Meter hoch und mit 20 Meter Durchmesser. Mit Unterstützung der Bayerischen Staatsforsten und der Bayerischen Forstverwaltung werden im Garten des Klosters Ettal für die Bayerische Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“ die ungebauten Träume des Bayernkönigs virtuelle Realität. In einem rauschhaften Panorama will das Haus der Bayerischen Geschichte diese Visionen zum Leben erwecken und in die phantastische Gedankenwelt des Königs entführen. Ludwig II. ließ seine Schlösser in die Alpenlandschaft komponieren und schaffte phänomenale Traumszenarien. Kaum ein Bauwerk weltweit wurde berühmter als Schloss Neuschwanstein. Am Ort der Bayerischen Landesausstellung, ausgehend von Ettal und Linderhof, wollte Ludwig einen gewaltigen Schlösserpark schaffen. Aufgrund des frühen Todes des Königs blieben von dem Projekt nur Pläne - die für die Ausstellung in einem Panorama umgesetzt werden sollen. (BSZ)

Information: Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“ vom 3. Mai bis 4. November, Kloster Ettal, Kaiser-Ludwig-Platz 1, 82488 Ettal