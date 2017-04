Klangkultische Ereignisse

„Ein guter Meister, doch lang schon tot“: Was Beckmesser in den „Meistersingern“ über Walther von der Vogelweide räsonniert, hätte man auch beim Musica Viva-Wochenende in München und einem Konzert mit Werken von Ligeti, Berio und Vivier überprüfen können – auch im Vergleich zu der Rihm-Uraufführung tags zuvor: „Viva“-Klassik und ihre Relevanz für heute – künstlerisch, gesellschaftlich, politisch. „Räsonanz“ heißen deshalb auch die „Stifterkonzerte“ der Ernst- von-Siemens-Musikstiftung: mit unüberbietbarer Besetzung und im ausverkauften Prinzregententheater – ganz Musik-München war da.

Die Großen der Avantgarde von einst: sicher, da muss ein bisschen Gebrauchsanleitung sein, aber es wurde schnell klar, dass die Offenheit, die die „räsonanz“-Konzerte postulieren, bei den drei Komponisten der ersten Programmhälfte assoziativ auch die Offenheit eines weiten Meeresraums, vielleicht des mediterranen Ursprungs unserer Kultur, heute den todbringenden Raum von Flüchtlingsfahrten, den von Grenzen und Genozid meinen kann.

Die Einsamkeit der Flüchtlings-Nussschalen mögen emotional ein aktuelles Verständnis-Vehikel sein für die Einsamkeitsstücke dieses Programms, besonders das von Claude Vivier: „Lonely Child“.

„Call“ von Luciano Berio: früher war so etwas Signal für einen festlichen Beginn, heute ist es ein Bläserschrei mit langsamem Verstummen. Bis hin zum langsamen, melismatischen Aufgang von Sonne und Licht in György Ligetis „Lux Aeterna“: fast liturgisch, assoziativ eine Wiederkehr sengender Strahlen über einer weiten Fläche. Schon die Kutten des fabelhaften MusicAeterna-Chors aus Sibirien lassen keinerlei gängige Assoziationen zu – ein klangkultisches Ereignis, eine zelebrierte Wolke von Klang.

Attacca dann das Einsamkeits-Schlüsselstück von Claude Vivier und in einer ganz anderen Hörerbeziehung: sehr persönlich-biografisch, stockend, Viviers Waisenkindheit. Sophia Burgos singt das versunken in Einsamkeit, die Orchesterbegleitung durch das Mahler Chamber Orchestra klingt wie zusammengesammeltes Kinderspielzeug: immer mehr Instrumente, immer mehr klagend, zitternd die Singstimme, ein Schlaf- und Traumlied von weit entfernten Sternen, immer wieder durch heftige Paukenakzente gegliedert. Das war entsprechend packend, verstörend und grandios interpretiert.

Das ist das Punkt, wo man über die Choreinstudierung von Vitaly Polonski hinaus auf Teodor Currentzis zu sprechen kommen muss: Grieche von Geburt, lange (freiwillig) in Sibirien, jetzt einer der interessantesten Dirigenten überhaupt (im Sommer in Salzburg mit „Titus“). Rot geschnürt die Stiefelchen, mönchisch schwarz gekleidet – irgendwie gehört das alles zu einer für Orchester und Publikum gleichermaßen suggestiven Ausstrahlung. Dazu eine Partiturkenntnis, ohne die bei Luciano Berios „Coro“ und seiner Vierzig-Sänger-vierzig Musiker-Besetzung gar nichts auszurichten ist.

„Coro“ sei das Stück, das fortwährend vom Körper bis ins Gemüt gehe, selbst ein lebendiger Körper, ein sich immer mehr verdichtender Klangcorpus, schrieb Berio. Der wird von Currentzis‘ magisch-schlanken Händen intensiv geformt. Und verlangt von allen Interpreten Autonomie und Authentizität für die verschiedenen Text- und Musikebenen bis hin zu Pablo Nerudas revolutionärem Impetus „Kommt und seht das Blut“. Currentzis interpretiert das Ein-Stunden-Stück als ein Geisterhaus der Erinnerungen und des Todes: packend, polyglott, mit geisterhaft-mythischen Vogelstimmen, Trommeltönen, Seufzern und vielfarbiger Poesie, die im Schwarz des Todes endet.

Die „Viva“-Klassik: ein bisschen abgelagert, aber immer besser, am besten in einer so kongenialen Interpretation – das ist vielem aus eher indifferenter Gegenwarts-Zeitgeist weit überlegen. (Uwe Mitsching)