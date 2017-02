Klug und komisch

Der Landshuter Kabarettist Michael Altinger erhält in diesem Jahr den Bayerischen Kabarettpreis. "Facettenreich, klug, empathisch und sehr, sehr komisch", sei die Arbeit des 46-Jährigen, befand die Jury nach Angaben des Bayerischen Rundfunks. Auch in seinem 25. Jahr auf der Bühne agiere Altinger "lebhaft, begeistert und mit großer Liebe zum Unfug".

Den Ehrenpreis erhält Helge Schneider, der "in seinem beispiellosen Werk so urkomische Meisterwerke von erhabener Sinnlosigkeit schafft". Hazel Brugger wird mit dem Senkrechtstarter-Preis ausgezeichnet, der Musikpreis geht an Maxi Schafroth.

Die Preisverleihung soll am 17. Juli im Münchner Lustspielhaus über die Bühne gehen. (BSZ)

Abbildung:

Der Ehrenpreis geht an Helge Schneider. (Foto: dpa)