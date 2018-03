Kollektiv, kunstvoll

Für das Jahr 2018 lädt Die Neue Sammlung die „Klasse für Freie Kunst / Gold- und Silberschmieden“ von Suska Mackert an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg ein, ihre Arbeiten in der Pinakothek der Moderne zu präsentieren. Seit 2008 ermöglicht das Ausstellungsformat „Under the stairs“ den jüngsten Schöpfungen im Bereich Schmuck einen frühen Auftritt in der Öffentlichkeit. Das Projekt Tableau Vivant der Nürnberger Schmuckklasse zeigt Arbeiten von Studierenden und von Alumnis.

Ein wichtiges Grundcharakteristikum, der Klasse Suska Mackert ist das kollektive Arbeiten. Neben den real existierenden Materialien, aus denen der Schmuck am Ende besteht, fließen so auch „Materialien“ ein, die man mit Verhaltensmustern und menschlichen Erwartungen beschreiben kann. Die Ausstellung „Tableau Vivant“ wird von Suska Mackert in Zusammenarbeit mit Benjamin Lignel und Nadja Soloviev kuratiert. (BSZ)

Information: Bis 3. Juni. Pinakothek der Moderne, Barer Straße 29, 80799 München.

Abbildung: Pauline von Angerers Ring „Der Finger“ (2015) ist aus Buchenholz geschnitzt. (Foto: Markus Pollinger)