Kultiges Model

Barbie im Tournüre-Rock, Barbie im fließenden Empire-Kleid, Barbie in der geraden Linie der 1920er Jahre: Rund vierzig Puppen, eingekleidet von Designerhand, schreiten im Museum Aschenbrenner in Garmisch-Partenkirchen über den Laufsteg und zeichnen Modegeschichte nach. Die einzigartigen Kostüme werden erstmals öffentlich ausgestellt - der Schöpfer der Meisterwerke möchte aber ungenannt bleiben.

„Seit rund 20 Jahren fertigt er diese historischen Kostüme im Miniaturformat – eine unglaubliche künstlerische und handwerkliche Leistung“. Museumsleiterin Karin Teufl freut sich über die exklusiven Leihgaben.

Normalerweise sind an Outfit und Look einer Barbie, so heißt es, rund 100 Menschen beteiligt. Outfit und Look der Barbies, die in der Ausstellung „Barbie.Fashion.Design“ zu sehen sind ,entstammen der Arbeit eines einzigen Künstlers, vom Entwurf bis zum kleinsten Ausfertigungsdetail. Jeder Faltenwurf, jede Borte, die aufwändigen Frisuren, das schimmernde Geschmeide – alles ist handgemacht.

Im dunkelroten Samtkleid, die golddurchwirkten Ärmel gerafft schreitet eine Barbie in mittelalterlichem Gewand als erste über den Laufsteg. Ihr folgen „Kolleginnen“ in Gewändern aus der Renaissance-, Barock- und Rokokozeit, aus Empire, Biedermeier und Gründerzeit. Den Abschluss bildet eine brünette Schönheit mit Bubikopf in zart rosafarbenem Kleid mit tiefgesetztem Gürtel, Rock und Haarband perlenbestickt– eine Berlinerin der 1920er Jahre, die vielleicht gerade aus dem Cabaret kommt.

Im Vorraum der Ausstellung tummeln sich die Stargäste der Modenschau: die Königin der Nacht im nachtblauen Ballettkostüm mit Monddiadem, Romeo und Julia, Königin Elisabeth und Maria Stuart, Maria Callas als Norma im weißen Jerseykleid in einen smaragdgrünen Samtmantel gehüllt.

Information: 12. August bis 1. Oktober. Museum Aschenbrenner, Loisachstraße 44, 82467 Garmisch-Partenkirchen. www.museum-aschenbrenner.de Für Kinder wird am 25. August ein museumspädagogisches Programm angeboten; am 29. September lädt das Museum zu einen Vortrag über Modegeschichte ein.