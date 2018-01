Kunstvoller Wanddekor

Einst zierten sie die Wände in einer Münchner Privatvilla, derzeit werden sie in den Restaurierungswerkstätten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege genauer untersucht: Wandbilder von Wilhelm von Kaulbach (1805 bis 1874) mit Darstellungen zur antiken Geschichte von Amor und Psyche.

Die Fresken waren Teil der farbenfrohen Ausstattung der Villa des königlichen Hofrats und Advokaten Georg von Dessauer (1795 bis 1870), eines seinerzeitigen Staranwalts. In der Münchner Königinstraße 6 (heute 11a) hatten er und seine viel umschwärmte, schöne und geistvolle Frau Luise ein Palais erworben, in dem bald die jungen Künstler ein- und ausgingen. Diese beschlossen 1835, der gastfreundlichen Familie einige Räume mit Wand- und Deckengemälden zu verschönern. Der Löwenanteil fiel Kaulbach zu, doch auch Carl Rottmann, Christian Morgenstern, Heinrich Heinlein sowie Eugen Napoleon Neureuther beteiligten sich.

Amouröse Salonzier

Die Familien Dessauer und Kaulbach waren – wie Kaulbachs Tochter Josefa in ihren Erinnerungen festhielt – „innig befreundet“. Und so kam es, dass der damals bereits gut beschäftigte Künstler die Zeit fand, den Salon mit Szenen aus Apuleius’ Amor und Psyche zu schmücken – ähnlich wie rund fünf Jahre zuvor einen Raum im Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße, doch figurenreicher und in einer gemalten Landschaft anstelle des pompejanisch-roten Hintergrunds. Der Dekorationsmaler Eugen Napoleon Neureuther (1806 bis 1882) übernahm die Gestaltung der die Fresken umgebenden Wandflächen.

Indoor-Gartenlaube

Die Villa wurde zur Sehenswürdigkeit: „Herr Advocat Dr. Dessauer hat mehrere Zimmer seiner Wohnung (…) mit Landschaften, Arabesken und historischen Darstellungen in enkaustischer Malerei schmücken lassen“, verriet 1840 ein Stadtführer für München. „Der Salon der von Dessauer ist ein wunderschönes Beispiel von häuslicher Dekoration“, berichtete 1851 eine junge Engländerin nach dem Besuch bei der erst wenige Jahre zuvor in den Adelsstand erhobenen Familie.

Weiter schreibt die englische Dame: „Kaulbach und Neureuther haben sich zusammengetan um den Raum für ihre Freunde zu schmücken. Herrliche Weinranken, Blumen und blühende Sträucher überziehen die weißen Wände über dem karmesinroten Seiden-Diwan, der um den ganzen Raum herumläuft. Es sieht fast aus, als ob der Diwan an eine niedrige Gartenmauer gelehnt wäre, über der man das reiche Blattwerk des Weingartens oder das Dickicht der Sträucher sehen kann. Und zwischen dem Blattwerk hindurch blicken die lieblichen Gesichter der Familie: Hier schaut ein Mädchen gedankenverloren in ein Buch, dort windet ihre blonde, blauäugige jüngere Schwester eine Blumengirlande und ein kleiner blonder Kerl fängt eifrig Schmetterlinge mit seinem Netz. Die Porträts sind von Kaulbach, das exquisite Blattwerk von Neureuther.“

Die Porträts der Kinder sind heute ebenso verloren wie das farbenfrohe Rankenwerk und nur noch auf alten Fotos zu erkennen. Bereits die Besucherin von 1851 vermerkte, dass die „Serie von Kaulbachs Fresken mit den Darstellungen der Geschichte von Amor und Psyche“ jenen im Herzog-Max-Palais ähneln, nur etwas kleiner sind, und resümierte: „Der Eindruck des Ganzen ist einfach herrlich.“

Die insgesamt sechs Amor-und-Psyche-Bilder der Villa Dessauer, die Abmessungen von knapp einem mal einem Meter aufweisen, wurden in der damals hochmodernen Enkaustik-Technik gemalt. Diese hatte ihren Ursprung in der Antike und war nach Ausgrabungen in Herculaneum und Pompeji im 18. Jahrhundert wiederentdeckt und in der Folge von Künstlern weiterentwickelt worden. Leo von Klenze war ein großer Förderer dieser Technik und ließ zahlreiche Räume in seinen Neubauten durch Peter von Cornelius und dessen Schüler auf diese Weise ausgestalten, etwa in der Münchner Residenz sowie den Ballsaal in eben jenem Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße (heute Gebäude der Landeszentralbank).

Rezeptanalyse

Klenze und Kaulbach, seinerseits ein Schüler von Cornelius, pflegten in den 1830er-Jahren enge Kontakte. Aus diesem Grund vermutet man, dass Kaulbach dieselbe „Rezeptur“, die Klenze für die Malerei in der Münchner Residenz empfohlen hatte, auch in der Villa Dessauer verwendete.

Genauere Aufschlüsse erwartet man sich von den derzeitigen Untersuchungen. In den 1880er-Jahren waren die Wandgemälde der Dessauer-Villa, die längst den Besitzer gewechselt hatte, renoviert worden. Auch die Umbauten durch Heilmann und Littmann 1913/14 haben sie überstanden. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie im Rahmen der sogenannten Luftschutzsicherungen im Stucco-Verfahren gerettet, das heißt. unter Einbeziehung der Feinputzschicht abgenommen und in Holzrahmen eingepasst. Die Rückseiten hat man mittels einer Holzlattenkonstruktion und Gipsmörtel verstärkt. 1956 und 1965 wurden sie noch einmal überarbeitet, doch inzwischen weisen die Malereien diverse Schäden auf. Aktuell wird der Bestand dokumentiert.

Parallel dazu erfolgt eine technologische Untersuchung zur Maltechnik in Kooperation mit der Technischen Universität München. Weitere Aufschlüsse erhofft man sich von einer Masterarbeit, die an der Universität Bonn in Bezug auf den Bilderzyklus aus dem Herzog-Max-Palais erstellt wird. Auch dieser war im Zweiten Weltkrieg abgenommen worden. Seit 1948 waren die 16 Amor-und-Psyche-Wandbilder aus dem Herzog-Max-Palais in den Gängen der Bayerischen Staatsbibliothek zu bewundern, bevor sie 2006 aus konservatorischen Gründen von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zurückgefordert wurden, wo sie derzeit im Depot ruhen. Die Gemälde aus der Villa Dessauer dagegen sind im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege deponiert. (Cornelia Oelwein)

Information: In Heft 166 der „Denkmalpflege Informationen“, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, werden der Zustand der Fresken vor der Restaurierung und Hintergründe zur Maltechnik beschrieben. Das Heft kann kostenlos heruntergeladen werden: www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/publikationswesen/publikationen