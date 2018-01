Langweiliger Spießer-Mief

Auch ein problematisches Werk kann gerettet werden. Mit Der Wildschütz von 1842 hat Albert Lortzing eine Spieloper vorgelegt, die ihren Humor heute kaum noch entfaltet. Doch statt hier gegenzusteuern, hat Georg Schmiedleitner in seiner Neuinszenierung für das Gärtnerplatztheater in München den Spießermief des Dreiakters im Grunde noch gesteigert.

Das verraten schon allein die Kostüme von Alfred Mayerhofer und die Bühne von Harald B. Thor. Sie generieren Bilder, die wie Relikte aus Heimatfilmen der 1950er- und frühen 1960er-Jahre wirken. Man wähnt sich ein wenig in die moralinsaure Adenauer-Zeit katapultiert.

Einen doppelten Boden sucht man in der Regie von Schmiedleitner vergeblich. Und schon gar nicht kommt der Österreicher auf die Idee, den Spießerwitz des Werks liebevoll zu dekonstruieren. Genau hier liegen aber die Potenziale verborgen, um den Wildschütz fit zu machen für das Heute und für ein jüngeres Publikum.

Ähnlich wie im Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart spielt Lortzing mit Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Normen. Doch während in Mozarts Meisterwerk stets eine ungeniert freche, revolutionäre Kraft wirksam wird, stellt Lortzing die Norm nie wirklich infrage.

Brav runtergespult

Der stärkste Einfall der Regie findet sich im Billard-Quintett. Hier buhlen der Graf von Eberbach (Mathias Hausmann) sowie der Baron Kronthal (Lucian Krasznec) um eine schöne Unbekannte: die Baronin Freimann (Mária Celeng). Bei Schmiedleitner mutieren die Personen selbst zu Billard-Kugeln, denn: Letztlich fallen dem Rollen- und Verwirrspiel der Mensch und die Menschlichkeit zum Opfer.

Sonst aber spult Schmiedleitner die Handlung brav ab. Es geht um den Schulmeister Baculus (Levente Páll), der sich mit dem jüngeren Gretchen (Csilla Csövari) verlobt. Da Baculus gewildert haben soll, wird ihm vom Grafen kurzerhand gekündigt. Gretchen möchte beim Grafen um Gnade bitten, doch Baculus lehnt ab: weil der Graf ein Schürzenjäger ist. Um den Verlobten zu helfen, verkleidet sich die Baronin als Gretchen. Das Verwirrspiel kann beginnen, mit glücklichem Ausgang.

Aus diesem Treiben ging bei der Premiere vor allem die Gräfin von Margarete Joswig als Siegerin hervor. Joswig präsentierte sich als große Sing-Sprecherin. Sie machte mustergültig vor, wie Dialoge im Musiktheater rezitiert werden sollten. Ansonsten ermüdeten die langen Sprechpassagen. Es ist das alte Problem mit den Dialogen im Musiktheater – offenbar klaffen hier gewaltige Lücken in der Ausbildung.

Unter Michael Brandstätter fing allerdings das Gärtnerplatz-Orchester den operettenhaften Schmelz von Lortzings Musik wunderbar ein. (Marco Frei)