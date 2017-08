Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Der Bezirk Niederbayern lässt mit einem zweimonatigen Festival den Zwiefachen hochleben! Grund dafür ist die Aufnahme der Musikgattung ins Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Im September und Oktober 2017 zeigt ein buntes Programm in ganz Niederbayern, wie vielfältig der Zwiefache mit dem Wechsel zwischen Zweiviertel- und Dreivierteltakt ist. Geboten sind: Der Musikantenstammtisch ebenso wie ein Zwiefachen-Tanzkurs, Aufführungen mit Zwiefachemj auf der offenen Bühne, musikalisch umrahmte Vortragsabende. Musikanten und Wirtsleute bringen sich mit eigenen Veranstaltungen ins Festival ein und veranstalten Wirtshausabende, Volkstänze und Musikantentreffen.

Auch das Kulturreferat des Bezirks Niederbayern hat sich zahlreiche Beiträge ausgedacht: Das Volksmusikpicknick am 9. September in den Grünanlagen des Bezirksklinikums Mainkofen bietet Jung und Alt die Gelegenheit zum Musik hören, Tanzen, Schauen und Genießen – auch Zwiefache stehen dabei auf dem Programm, gespielt von der Niederalteicher Klarinettenmusi. Zwiefache halten ebenso Einzug in die herbstlichen Literaturlesungen des Bezirks, die in allen niederbayerischen Landkreisen stattfinden und die Bayern und ihre Geschichte beleuchten. Kammermusikalische Konzerte zeigen, wie der Taktwechsel auch Eingang in klassische Kompositionen gefunden hat, und Mitmachveranstaltungen laden zum gemeinsamen Singen und Musizieren von Zwiefachen ein. Auch interkulturelle Begegnungen sind vorgesehen, bei denen gemeinsam taktwechselnde Musik aus verschiedenen Kulturkreisen gespielt wird - und der Zwiefache etwa auf indische Taal-mala-Melodien trifft.

Immaterielles Kulturerbe

Der Zwiefache gehört seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe Bayerns - und steht inzwischen auch im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.

Beim Zwiefachen handelt es sich um eine überlieferte, typische bayerisch-böhmische Musikgattung, die sowohl musiziert, getanzt als auch gesungen wird. Seine Besonderheit besteht im – auch unregelmäßigen – Wechsel zwischen Dreivierteltakt (Walzer) und Zweivierteltakt (Dreher). Zu den bekanntesten Beispielen gehören etwa „Unser oide Kath“ oder „Leit, Leit, Leitl miasst’s lustig sei“. (BSZ)

Information: Das Gesamtprogramm des Festivals ist unter www.volksmusik-niederbayern.de einsehbar, das Programmheft kann unter kultur(at)bezirk-niederbayern.de kostenfrei angefordert werden.

Foto: Peter Litvai